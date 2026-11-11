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İlçe odalarıyla ortak güç vurgusu: Bursa’nın tüm potansiyeline odaklanma kararı

BTSO Başkanı Özer Matlı, Karacabey, Gemlik ve Mustafakemalpaşa heyetlerini ağırladı; ilçelerin üretim, lojistik ve tarım katkıları 'Bursa'nın ortak gücü' olarak değerlendirilecek.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İlçe odalarıyla ortak güç vurgusu: Bursa’nın tüm potansiyeline odaklanma kararı

BTSO'da ilçe odalarıyla yeni dönemde iş birliği adımları

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Karacabey, Gemlik ve Mustafakemalpaşa oda ve borsa başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde ilçelerin şehir ekonomisindeki rolünü ve öncelikli gündem maddelerini ele aldı. Yapılan hayırlı olsun ziyaretlerinde, ilçe ekonomilerinin beklentileri, üreticiler ile tüccarların ihtiyaçları ve kurumlar arasındaki koordinasyon konuları ön plana çıktı.

Karacabey buluşması:

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Tüydeş ile Meclis Başkanı Sadettin Tezyener ve heyeti, BTSO yönetimiyle bir araya geldi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Topuk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen katıldı. Görüşmede Karacabey’de faaliyet gösteren işletmelerin beklentileri ile bölgenin ekonomik gelişiminin nasıl desteklenebileceği tartışıldı.

Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan ve heyeti ise tarım ve gıda üretiminin ticari değerinin artırılması, üreticilerin pazara erişim imkânlarının güçlendirilmesi konularını aktardı. Ayrıca Karacabey Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Atıl ile yapılan görüşmede esnafın finansmana erişim zorlukları ele alındı.

Özer Matlı, Karacabey’e ilişkin duygularını paylaşırken, ’Karacabey’in ihtiyaçlarını yakından biliyorum’ diyerek ilçede uzun yıllara dayanan görev geçmişine atıfta bulundu. Matlı, Karacabey’in tarım, hayvancılık ve gıda sanayisiyle Bursa ekonomisinde güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Gemlik ve lojistiğin önemi:

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri de BTSO’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede Gemlik’in liman ve lojistik altyapısının Bursa’nın dış ticareti için taşıdığı önem ele alındı. Matlı, ’Gemlik, Bursa’nın dünyaya açılan kapılarından biri’ sözleriyle ilçenin stratejik rolünü öne çıkardı.

Toplantıda, bölgedeki işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve lojistik faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar gündeme geldi. BTSO yönetimi, Gemlik’teki firmaların lojistik altyapı, ulaşım ve rekabetçilik taleplerini Bursa iş dünyasının öncelikleri arasında tutacaklarını belirtti.

Mustafakemalpaşa'da tarım ve katma değer:

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu ve Meclis Başkanı Mustafa Tokçalar başkanlığındaki heyetle yapılan görüşmede, ilçenin tarımsal üretimdeki kapasitesi ve ürünlerin değerlendirilmesi konuşuldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler de görüşmede yer aldı.

Matlı, ’Üreticimizin emeği katma değere dönüşmeli’ vurgusunu yaparak verimli topraklar ve üretim çeşitliliğinin Bursa ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekti. Tarımsal üretimin, gıda sanayisi ve ticaretle entegre edilmesinin önemine işaret ederek üreticilerin ve işletmelerin katma değerden daha fazla pay almasını hedefleyen çalışmalara odaklanacaklarını kaydetti.

Genel değerlendirmede BTSO yönetimi, ilçe oda ve borsalarının hizmet ve projelerini işletmelere daha etkin ulaştırma, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik koordinasyonu güçlendirme ve ortak proje alanları için iletişimi artırma planlarını paylaştı.

Bursa’nın ortak gücü hedefi:

Görüşmelerin ardından konuşan Özer Matlı, ’Bursa’mızın ekonomik gücü, merkezde ve ilçelerimizde ortaya konulan emeğin ve üretimin bir bütün olarak değerlendirilmesinden geliyor’ sözleriyle bölgesel bütünlüğe vurgu yaptı. Matlı, farklı ilçelerin uzmanlaştığı alanların Bursa’nın genel başarısını pekiştirdiğini ve bu potansiyelin doğru yönetilmesinin kalıcı kazanımlar getireceğini ifade etti.

BTSO, ilçe oda ve borsalarıyla iletişimi güçlendirerek sorunların çözümünde ve yeni fırsatların değerlendirilmesinde birlikte hareket etme kararlılığını yineliyor. Matlı son olarak, ’Bursa’nın bütün ilçeleriyle güçlü bir ekonomik yapı oluşturacağız’ mesajını verdi ve tüm ilçelerde üreten, yatırım yapan ve ticarete katkı sunan paydaşların kentin ortak geleceğinde söz sahibi olacağını belirtti.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, KARACABEY, GEMLİK VE...

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, KARACABEY, GEMLİK VE MUSTAFAKEMALPAŞA’DAKİ ODA VE BORSALARIN BAŞKANLARINI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ AĞIRLADI. İLÇELERİN EKONOMİK POTANSİYELİNİN BURSA’NIN ÜRETİM VE TİCARET GÜCÜNÜN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDUĞUNU BELİRTEN BAŞKAN MATLI, “BURSA’MIZIN EKONOMİK GÜCÜ, MERKEZDE VE İLÇELERİMİZDE ORTAYA KONULAN EMEĞİN VE ÜRETİMİN BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNDEN GELİYOR. HER İLÇEMİZ FARKLI SEKTÖRLERDE SAHİP OLDUĞU BİRİKİM VE İMKÂNLARLA ŞEHRİMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR. İLÇELERİMİZİN POTANSİYELİ BURSA’NIN ORTAK GÜCÜDÜR.” DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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