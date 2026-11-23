uzman uyarısı: gta 6 maratonları sağlık için risk oluşturuyor:

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, GTA 6 gibi oyunların bazı oyuncuları saatlerce, hatta günlerce ekran başında tutabildiğini söyleyerek sağlık açısından ciddi uyarılarda bulundu. Şen, oyun sırasında görevleri tamamlamak için 50 saate yakın hiç kalkmadan oynayanlar olduğunu, tüm görevlerin tamamlanması halinde bunun 150 saate kadar ulaşabileceğini belirtti.

uzun süreli hareketsizliğin doğrudan etkileri:

Şen, ekran başında uzun süre hareketsiz kalmanın omurga ve eklem sağlığı üzerinde olumsuz etkiler doğurduğunu vurguladı. Aynı pozisyonda kalmanın kamburluk, skolyoz, eklem dejenerasyonu, bel ve boyun fıtığı gibi sorunları tetikleyebileceğini, bunun yanında obezite ve buna bağlı metabolik hastalıkların gelişebileceğini söyledi. Uzun vadede bu hastalıkların yaşam kalitesini düşürebileceği ve insan ömrünü kısaltabileceği, hatta ilerleyen dönemlerde alzheimer, felç ve ölüm riskini artırabileceği ifade edildi.

pandemi deneyiminden alınması gereken dersler:

Şen, pandemi döneminde evde geçirdiğimiz uzun hareketsiz süreçlerin sağlık üzerinde bıraktığı etkilere dikkat çekti. O dönemde kalça ve diz eklemlerinde dejenerasyon, hareket kısıtlılığı ve tansiyon, şeker ile obezitede artış görüldüğünü; inme ve kalp krizi vakalarının artmasında hareketsizliğin rol oynadığını hatırlattı. Buna karşın aynı yanlışların oyun maratonlarında tekrarlandığını belirterek uyarıda bulundu.

uykusuzluk ve basit korunma önlemleri:

Uykusuzluğun da tek başına önemli bir risk faktörü olduğunu söyleyen Şen, uykusuzluğun hafıza ve dikkat bozukluklarına yol açtığını; hareketsizlik ve uykusuzluğun birlikte daha büyük sağlık sorunlarına zemin hazırlayacağını belirtti. Son olarak oyunculara açık tavsiyelerde bulunan Şen, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Sık sık pozisyon değiştirin, hareket edin ve uykunuzun kıymetini bilin."

Uzman uyarısı, özellikle uzun süre ekran başında kalan oyuncular ve aileler için pratik önlemler alınmasının önemini vurguluyor: saatte bir pozisyon değiştirmek, kısa yürüyüşler yapmak ve düzenli uyku alışkanlığını korumak temel korunma yolları arasında sıralanıyor.

BEYİN, SİNİR VE OMURİLİK CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. ORHAN ŞEN