Olayın ayrıntıları:

Osmaniye-Bahçe otoyolunda, gece saatlerinde başlayıp gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle yol yüzeyi kayganlaştı. Bu ortamda sürücü hakimiyetini kaybeden iki tır, yaklaşık 100 metre arayla makaslayarak yoldan çıktı.

Kazalar aynı güzergahta gerçekleşti ve olayda resmi kayıtlara göre 2 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği bölüm otoyol trafiğinin yoğun olduğu güzergahlardan biri olarak bildirildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer yaralıların durumuyla ilgili detaylı bilgi paylaşmadı.

Trafik ve kurtarma çalışmaları:

Kazalar nedeniyle otoyolda trafik akışında aksamalar yaşandı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonucu tırlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve yol temizleme işlemleri yapıldı. Trafik, ekiplerin çalışmaları tamamlanmasıyla kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

OSMANİYE'DE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYARAK GÜN BOYU ETKİSİNİ SÜRDÜREN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA, 100 METRE ARAYLA İKİ TIR MAKASLAYARAK YOLDAN ÇIKTI