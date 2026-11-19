Polis dronuyla 51 koyun bulundu

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi yakınlarındaki merada otlatılan sürüden 51 koyun, ormanlık alana geçerek kayboldu. Tüm arama çabalarına rağmen bulunamayan sürü için besici Muhammet Seylan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, geniş ve ağaçlık araziyi insan gücüyle taramanın güç olması nedeniyle Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinden destek aldı. Ekipler, arama için havalandırdıkları termal özellikli dron ile ormanlık alanda kapsamlı tarama gerçekleştirdi.

Operasyonun ayrıntıları:

Dron tarafından tarama yapılan alanda sürü, ormanlık alanın karşı tarafında, Göktürk Mahallesi yakınlarında tespit edildi. Koyunlar ekiplerce bulunduktan sonra eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi; bulunan ve teslim anları dron kamerasına yansıdı.

Olay, yerel ekiplerin dron teknolojisini hayvancılık destekli bir arama kurtarma operasyonunda nasıl kullandığına dair somut bir örnek oluşturdu. Termal görüntüleme, özellikle yoğun ağaçlık veya görüşün kısıtlı olduğu sahalarda hayvanların yerinin belirlenmesinde etkili oldu.

GAZİANTEP'TE ORMANLIK ALANDA KAYBOLAN 51 KOYUN, BESİCİNİN POLİSE YAPTIĞI İHBAR SONRASI BÖLGEDE HAVALANAN POLİS DRONU İLE BULUNDU