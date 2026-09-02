Gültepe Mahallesi'nde samanlık alevleri itfaiyenin çabasıyla büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir çiftliğe ait samanlıkta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı ve koordineli müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına aldı.

müdahale süreci:

Yangının bildirimi sonrası sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin yoğun ve düzenli çalışması sayesinde alevler etrafa yayılmadan söndürüldü; müdahalenin hızının olası daha büyük hasarları önlediği belirtildi.

hasar ve soğutma çalışmaları:

Yangın sonucu saman balyaları zarar gördü. Olayın kontrol altına alınmasının ardından bölgede geniş çaplı soğutma çalışması gerçekleştirildi ve alevlerin yeniden tutuşmasını engellemek için görevli ekipler çevrede önlemler aldı.

KIRIKHAN’IN GÜLTEPE MAHALLESİ’NDE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.