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Gülveren'de su kaynağı gerilimi: mahkeme sürerken çalışma iddiası

Şenkaya'nın Gülveren Mahallesi'nde mahkeme süreci sürerken su kaynağında yürütülen çalışmalar köylüleri mağdur etti; jandarma müdahale etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gülveren'de su kaynağı gerilimi: mahkeme sürerken çalışma iddiası

Gülveren Mahallesi'nde kaynak paylaşımı nedeniyle gerilim devam ediyor

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi ile komşu iki mahalle arasında, mahalleye ait olduğu öne sürülen su kaynağının başka bölgelere aktarılmak istenmesi nedeniyle tartışma yaşandı. İddialara göre, konuya ilişkin mahkeme süreci henüz sonuçlanmamış olmasına rağmen bölgede yaklaşık 3 gündür çalışma yapıldığı ifade edildi.

İddiaların odağı:

Mahalle sakinleri, yürütülen çalışmaların köy halkının suya erişimini engellediğini ve mahalleye su taşıyan borularda zarar oluştuğunu iddia etti. Vatandaşlar, su kaynağının yalnızca insan kullanımı için değil, bölgede yaşayan hayvanların ihtiyaçları için de hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu nedenle halk, mahkeme kararı sonuçlanana dek çalışmaların durdurulmasını ve su kaynaklarının korunmasını talep ediyor.

Çatışma ve müdahale:

Bölgedeki iki grup arasında sözlü tartışma büyürken jandarma ekipleri olay yerine gelerek tedbir aldı. Jandarma, taraflar arasındaki husumetin kavgaya dönüşmesini önledi; herhangi bir büyük yaralanma veya adli müdahale haberi ulaşmadı. Yerel sakinler, süreç boyunca kendilerine baskı uygulandığını ileri sürdü ve yaşanan mağduriyeti dile getirdi.

Yerel yönetim ve hukuki süreç beklentisi:

Mahalle sakinlerinin bir kısmı, mağduriyetin yerel yönetimin siyasi tutumuyla ilişkili olabileceğini iddia ederek belediyeden destek beklediklerini belirtti. Konunun hukuki dayanağı ve çalışmalara ilişkin yetkililerin açıklama yapması bekleniyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağına dair belirsizlik, bölgedeki su kullanımını ve günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor.

Yaşanan gelişmeler, su kaynaklarının ortak kullanımında hukuki süreçlerin ve şeffaf iletişimin önemini yeniden gündeme taşıdı. Tarafların mahkeme kararını beklerken gerilimin düşürülmesi ve altyapıya verilecek zararın önlenmesi için ara çözümler ve resmi bilgilendirme talep ediliyor.

ERZURUM’UN ŞENKAYA İLÇESİNE BAĞLI GÜLVEREN MAHALLESİ’NDE, MAHALLEYE AİT SU KAYNAĞININ BAŞKA İKİ...

ERZURUM’UN ŞENKAYA İLÇESİNE BAĞLI GÜLVEREN MAHALLESİ’NDE, MAHALLEYE AİT SU KAYNAĞININ BAŞKA İKİ MAHALLEYE AKTARILMAK İSTENMESİ NEDENİYLE YAŞANAN TARTIŞMAYA JANDARMA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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