Gümüşhane'de metali yeşile çeviren asma: direk neredeyse ağaçlaştı

Mahallede ilgi çeken doğal dönüşüm:

Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direği, yıllar içinde yayılan üzüm sarmaşıkları tarafından tamamen kaplandı. Metal gövdesi, yapraklar ve salkım salkım meyveler arasında neredeyse kaybolan direk ilk bakışta bir ağacı andırıyor; mahalle sakinleri bu görüntüyü ilginç ve estetik buluyor.

Mahallelinin gözlemleri ve muhtarın sözleri:

Bağlarbaşı Mahallesi muhtarı Fahri Ölmez, sarmaşıkların uzun yıllardır bölgede büyüdüğünü ve daha önce tahtadan yapılmış direği de sardığını söyledi. Muhtar Ölmez sözlerini şöyle aktardı: "Bu üzüm bizim çocukluğumuzdan beri burada. Bu zamanla sara sara bundan önce tahtadan olan direği de sarmıştı şimdi bu direği de bir ağaç haline getirdi. Bu sarmaşık her tarafa doğru uzuyor, derenin karşısında bizim muhtarlık binamız var İnşallah oraya kadar gelir. Resim çizmemize gerek yok işte cenabı Allah’ın bize verdiği resim. Ağaç, demir direk, asma üzüm işte resim karşımızda. Canlısı burada görmek isteyen varsa gelsin görsün" dedi.

Doğanın kent içindeki varlık sahası:

Ortaya çıkan manzara, doğanın insan yapısı nesneler üzerinde bile yaşam alanı edinebileceğini gösteriyor. Direğin kaplanması, hem estetik bir görüntü yaratırken hem de bitkilerin yerel ekosistemde nasıl yayıldığına dair somut bir örnek sunuyor. Mahalle sakinleri, görüntünün korunmasını isteyenler ile bakım ve güvenlik endişesi duyanlar arasında görüş ayrılığı olduğunu belirtiyor; yetkililerin olası bakım gereksinimleri konusunda değerlendirme yapması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE'DE BİR ELEKTRİK DİREĞİNİ TAMAMEN SARAN ÜZÜM SARMAŞIKLARI, DİREĞİ ADETA BİR AĞACA DÖNÜŞTÜREREK DOĞANIN KENDİNE HER KOŞULDA YAŞAM ALANI BULABİLDİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.