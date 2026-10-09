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Kurusıkı tabancaları yivli hale getirip satan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da jandarma, kurusıkı tabancaların namlusunu yivli hale getirip satışa çıkardığı belirlenen K.A.'nın evinde silah, mühimmat ve esrar ele geçirdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:41

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kurusıkı tabancaları yivli hale getirip satan şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun ayrıntıları:

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında 7 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde ikamet eden K.A. hakkında inceleme başlattı. Yapılan tespitlere göre K.A., temin ettiği kurusıkı tabancaların namlusunu açarak yivli hale getirdi ve kent genelinde satışa çıkardı.

Evde ele geçirilenler:

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 1 adet 7.62 mm tabanca, 1 adet 9 mm tabanca, 4 adet pompalı av tüfeği, 2 adet tek kırma av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 81 adet farklı markalarda 9x19 mm çapında tabanca mermisi, 29 adet farklı kalibre av tüfeği fişeği ile yaklaşık 200 gram tütüne karıştırılmış kubar esrar ele geçirildi.

Soruşturma ve işlem:

Olayla ilgili K.A. gözaltına alındı ve hakkında adli tahkikata başlandı. Jandarma ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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