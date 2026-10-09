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Maltepe'de yıkılan 7 katlı binanın sırrı için enkaz örnekleri alındı

8 Ekim sabahı Maltepe Cevizli'de çöken 7 katlı binada 8 kişi kurtarıldı, 5 kişi yaşamını yitirdi. Enkazdan örnek ve demir parçaları incelemeye gönderildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de yıkılan 7 katlı binanın sırrı için enkaz örnekleri alındı

Maltepe'de yıkılan binanın inceleme süreci başlatıldı

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 8 Ekim sabahı saat 05.40 sıralarında çökme meydana gelen 7 katlı binanın yıkılma nedeni detaylı olarak araştırılıyor. Olayda binanın 3 katında çökmenin olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

olay yeri müdahalesi ve kayıplar:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından 8 kişi sağ olarak kurtarıldı, ne yazık ki 5 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan ve yaşamını yitirenlere ilişkin bilgiler yetkililerce doğrulandı; enkazdan çıkarılan cansız bedenler arasında Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt bulunuyor. Arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinden itibaren aralıksız sürdü ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

soruşturma ve teknik inceleme:

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi gözaltına alındı. Ayrıca yıkılma nedeninin belirlenmesi için enkazdan parça ve demir örnekleri alındı; bu örnekler yapı malzemesi, bağlantı elemanları ve beton numuneleri olarak yetkili laboratuvarlara gönderilecek. Yetkililer, laboratuvar sonuçları ile birlikte adli ve idari incelemeleri birleştirerek çöküşün nihai nedenini belirlemeyi hedefliyor.

Olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme sürerken, kurtarılanların sağlık durumuyla ilgili ve yürütülen adli işlemlerle ilgili yeni bilgiler yetkililerce paylaşılacak.

Maltepe&#039;de çöken binadan incelenmek üzere örnekler alındı

Maltepe'de çöken binadan incelenmek üzere örnekler alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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