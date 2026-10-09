Mahallede köpek çiftliği rahatsızlığı: koku, atık ve kesintisiz havlama

mahallede tepkiler sürüyor:

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi Gaipler Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, aynı adresteki köpek çiftliğinden yayıldığını öne sürdükleri kötü koku, çevreye bırakılan atıklar ve günün her saati devam eden havlama sesleri yüzünden sokağa döküldü. Mahalle sakinleri, yaşanan sorunun uzun süredir devam ettiğini ve günlük yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Vatandaşlar özellikle gece saatlerinde artan gürültü nedeniyle uyumakta zorlandıklarını, yeni doğan bebeklerin bile havlama sesleri nedeniyle huzursuzlandığını ve ailelerin geceleri uyku düzeninin bozulduğunu aktardı. Belediye ve ilgili kurumlardan bölgeye inceleme yapılarak çözüm üretilmesini talep ediyorlar.

mahalledeki şikayetlerin odağı:

Sakinler, çiftlikten kaynaklanan kokunun konutlara kadar ulaştığını ve çevrede biriken atıkların sağlık ve çevre açısından risk oluşturduğunu dile getirdi. Koku ve atıkların yanı sıra, köpeklerin kesintisiz havlaması nedeniyle birçok ailenin günlük rutininde aksama yaşandığı, iş ve okul hayatının da etkilendiği vurgulandı.

Mollaarap Mahallesi Muhtarı Mustafa Onaran halkın şikayetlerini dinleyerek bölgede incelemelerde bulundu ve konuyla ilgili girişimlerde bulunacağı bilgisini iletti. Mahalleliyle birlikte yapılan görüşmede yaşanan sıkıntıların giderilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

muhtar ile işletme sahibi arasındaki iddia edilen görüşme:

Şikayetlerin ardından muhtarın aradığı belirtilen işletme sahibi Celal Kaplan ile muhtar arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesi de mahallede tepki oluşturdu. Görüşmede Kaplan’ın, "Kaldırmıyorum. Oraya dokunun da görelim. Belediye de dokunamaz, kimse kaldırmaz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bu sözler, şikayetçi vatandaşlarda endişe yarattı.

Mahalle sakinleri, iddia edilen bu söylemlerin ardından yetkililerden somut adımlar atmasını ve mevzuata uygun bir çözümün uygulanmasını istiyor. Konuyla ilgili resmi kurumlara yapılan başvuruların ve şikayetlerin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yetkili kurumların bölgeyi denetlemesi, çevresel etki ve hijyen koşullarının değerlendirilmesi ile gürültü yönetmeliğine uyulup uyulmadığının araştırılması beklentiler arasında yer alıyor. Mahalleliler, taşınma veya faaliyetin sınırlandırılması gibi kalıcı çözümler talep ediyor.

BURSA'NIN YILDIRIM İLÇESİNDE MAHALLE SAKİNLERİ, BİR KÖPEK ÇİFTLİĞİNDEN YAYILDIĞINI İDDİA ETTİKLERİ KÖTÜ KOKU, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KESİLMEYEN HAVLAMA SESLERİ NEDENİYLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ.