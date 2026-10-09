Yeniköy bağlantı yolunda güvenlik odaklı yenileme tamamlandı

Yeniköy güzergahında kapsamlı onarım tamamlandı

Kuşadası’nı Aydın'a bağlayan Yeniköy güzergahındaki deforme olan yol bölümleri, Kuşadası Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla yenilenerek yeniden trafiğe açıldı. Yapılan çalışma, ulaşım güvenliğini ve sürüş konforunu artırmaya yönelik olarak planlandı ve kısa sürede hayata geçirildi.

İşin aşamaları:

Onarım kapsamında Kuşadası yönünde özellikle yıpranmış ve bozulmuş asfalt kesimleri öncelikli olarak ele alındı. Mevcut asfaltın hasarlı kısımları özel ekipmanlarla kazındı ve zemin yeni uygulamaya uygun hale getirildi. Zeminin hazırlanmasının ardından gerekli sıkıştırma ve yüzey düzenlemeleri tamamlanıp yeni asfalt serimi gerçekleştirildi.

Trafik yönetimi ve sonuçlar:

Çalışmalar sırasında bölgedeki trafik akışı, güvenlik ve ulaşım aksamalarını en aza indirmek amacıyla kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin koordineli ve özverili çalışması sayesinde yenileme işlemleri kısa sürede tamamlandı; işlem sonrasında trafik kontrollü şekilde normale döndürülerek güzergâh araç trafiğine tamamen açıldı. Yapılan onarımla sürüş konforu ve yol güvenliği artırılırken, yolun kullanım ömrünün korunmasına da katkı sağlanması hedeflendi.

KUŞADASI’NI AYDIN’A BAĞLAYAN YENİKÖY GÜZERGAHINDAKİ YIPRANAN YOL BÖLÜMLERİ, KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA ASFALTLANARAK YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI.