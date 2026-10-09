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Mavişehir'de yeşil aksı birleştirecek yaya ve bisiklet köprüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Caher Dudayev Bulvarı ve tramvay hattıyla bölünen yeşil alanları Peynircioğlu Deresi üzerinde kurulacak köprüyle birleştiriyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Mavişehir'de yeşil aksı birleştirecek yaya ve bisiklet köprüsü

Mavişehir'de yeşil koridorun yeniden birleşmesi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mavişehir'de Caher Dudayev Bulvarı ve tramvay hattı nedeniyle birbirinden ayrılan yeşil alanları birbirine bağlamak için yeni bir proje başlatıyor. Proje, Peynircioğlu Deresi çevresindeki Halk Park ile dere boyunca uzanan yeşil kuşak arasında yaya ve bisiklet köprüsü inşa etmeyi öngörüyor. Amaç, bölgedeki rekreasyon alanlarını fiziksel olarak bütünleştirerek kullanım kolaylığını artırmak.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Köprü, Caher Dudayev Bulvarı ve tramvay hattının iki yakasını yeniden bağlayacak şekilde tasarlandı. Projenin öncelikli hedefi, kesintisiz yaya ve bisiklet ulaşımı sağlamak; bu sayede yürüyüş ve bisiklet rotaları birbirine entegre olacak, parklar arası bağlantı güçlenecek. Köprü; doğrudan, sade ve erişilebilir bir güzergâh sunarak halkın parkları daha rahat kullanmasını amaçlıyor.

Ulaşım düzeni ve mevcut geçişler:

Köprünün imalatı tamamlandıktan sonra da, Caher Dudayev Bulvarı boyunca kaldırım kullanmak veya tramvay durağına ulaşmak isteyen yayalar mevcut düzenlemeleri kullanmaya devam edecek. Mevcut hemzemin yaya geçidi ve sinyalizasyon sistemi, kaldırım ve durak erişimi için aktif tutulacak ve köprü yaya ile bisiklet trafiğini doğrudan birbirine bağlayacak şekilde işlev görecek.

Proje, bölgedeki yeşil alanların sürekliliğini sağlamaya yönelik somut bir adım olarak öne çıkıyor. Köprünün devreye girmesiyle hem günlük ulaşım hem de rekreatif kullanımlar açısından daha güvenli ve rahat bir kent içi bağlantı hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları, Karşıyaka Mavişehir'deki park kullanımını kolaylaştırmayı ve çevre dostu ulaşım seçeneklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

PEYNİRCİOĞLU DERESİ ÇEVRESİNDEKİ HALK PARK İLE DERE BOYUNCA UZANAN YEŞİL ALANLAR ARASINDA...

PEYNİRCİOĞLU DERESİ ÇEVRESİNDEKİ HALK PARK İLE DERE BOYUNCA UZANAN YEŞİL ALANLAR ARASINDA KURULACAK BAĞLANTIYLA BÖLGEDE KESİNTİSİZ YAYA VE BİSİKLET ULAŞIMI SAĞLANACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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