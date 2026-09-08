Gümüşkaş'ta yangın ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

olay ve ilk müdahale:

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş köyünde çıkan yangın, bölge ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olay yerine sevk edilen ekiplerin kara üzerinden yoğun ve koordineli çalıştığı bildirildi.

müdahale ekipleri ve koordinasyon:

Açıklamada, yangına Siirt, Batman, Bitlis ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlükleri ile Baykan, Kozluk ve Veysel Karani belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin karadan koordineli olarak müdahale ettiği kaydedildi. Müdahalenin eşgüdümlü yürütülmesi söndürme çalışmalarının etkinliğini artırdı.

yangının durumu ve sonrası çalışmalar:

Valilik açıklamasına göre yangın saat 22.30 itibarıyla kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNE BAĞLI GÜMÜŞKAŞ KÖYÜNDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.