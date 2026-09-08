Dolar 48,4550 +0,04%
Euro 56,3029 +0,07%
Bist 14.111,27 -0,28%
Altın Gram 6.904,91 -0,99%
EUR/USD 1,1614 -0,09%
Brent Petrol 99,16 +2,99%
--°

Gümüşkaş'ta yangın ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Gümüşkaş köyündeki yangın, Siirt ve bölge itfaiye ile orman ekiplerinin koordineli kara müdahalesiyle saat 22.30'da kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gümüşkaş'ta yangın ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

olay ve ilk müdahale:

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş köyünde çıkan yangın, bölge ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olay yerine sevk edilen ekiplerin kara üzerinden yoğun ve koordineli çalıştığı bildirildi.

müdahale ekipleri ve koordinasyon:

Açıklamada, yangına Siirt, Batman, Bitlis ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlükleri ile Baykan, Kozluk ve Veysel Karani belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin karadan koordineli olarak müdahale ettiği kaydedildi. Müdahalenin eşgüdümlü yürütülmesi söndürme çalışmalarının etkinliğini artırdı.

yangının durumu ve sonrası çalışmalar:

Valilik açıklamasına göre yangın saat 22.30 itibarıyla kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNE BAĞLI GÜMÜŞKAŞ KÖYÜNDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU...

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNE BAĞLI GÜMÜŞKAŞ KÖYÜNDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muhasebe kayıtlarıyla 122 milyon lira aktarımı iddiası: 19 kişi gözaltında
images

Aksu'da alevlerle mücadele sürüyor: çalışmalar kesintisiz devam ediyor
images

Anne çağrısı Bakırköy'de: cezasızlık algısına son verilsin
images

Özalp'te takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Menemen kurtuluşunu müzikle ve törenlerle kutluyor

Muhasebe kayıtlarıyla 122 milyon lira aktarımı iddiası: 19 kişi gözaltında

Van OSB başkanından Erivan temasına tam destek: bölgesel kalkınma için stratejik adım

Geminbeli tüneli yine sonbahara kaldı: 13 yıllık inşaat sürüyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı