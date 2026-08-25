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Hisarcık'ta doğal kavunlara yoğun talep pazar öğlene tükeniyor

Hisarcık'ta hayvan gübresiyle yetiştirilen, sadece mantar ilacı kullanılan yerli kavunlar kilosu 30 liraya semt pazarlarında öğlene kadar tükeniyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Berk Doğan

Hisarcık'ta doğal kavunlara yoğun talep pazar öğlene tükeniyor

Hisarcık'ta doğal kavunlar pazarın gözdesi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yetiştirilen yerli kavunlar, semt pazarlarında kısa sürede tükenerek ilçe halkının ilgisini çekiyor. Üreticiler, doğal yetiştirme yöntemleri ve bilinen lezzetleri sayesinde ürünlerinin tercih edildiğini belirtiyor.

üretim yöntemi ve lezzet:

Üretici Fahrettin Demir, kavun üretiminde mantar ilacı dışında zirai ilaç kullanılmadığını ve bitkileri hayvan gübresiyle besleyerek doğal tat hedeflediklerini söylüyor. Demir, pazara getirdiği kavunların lezzetinin kısa sürede tanındığını vurgulayarak, bu nedenle satışların hızlı gerçekleştiğini aktardı.

pazarda talep ve üretim beklentisi:

Semt pazarında kilosu 30 liradan satışa sunulan kavunlar, genellikle öğle saatlerine kadar tükeniyor. Bu yoğun taleple birlikte, Demir kiraladığı 30 dönüm arazide ekim yaptığını ve yaklaşık 70 ton ürün beklediğini belirtti. Yerel tüketicilerin gerçek ve doğal lezzeti araması, ilçede yerli tarıma yönelik ilginin arttığını gösteriyor.

Üreticilerin söyledikleri, Hisarcık'ta doğal yöntemlerle yetiştirilen meyve ve sebzelere olan güvenin sürdüğünü ve pazar dinamiklerinin bu taleple şekillendiğini ortaya koyuyor.

HİSARCIK’TA YERLİ KAVUNLAR KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

HİSARCIK’TA YERLİ KAVUNLAR KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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