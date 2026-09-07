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Gündoğan'da plaj voleybolu şenliği rekabet ve kutlamayla sona erdi

Bodrum Belediyesi'nin 4-6 Eylül'de Gündoğan Halk Plajı'nda düzenlediği 2. Plaj Voleybolu Şenliği, final maçları ve ödül töreniyle tamamlandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gündoğan'da plaj voleybolu şenliği rekabet ve kutlamayla sona erdi

İkinci plaj voleybolu şenliği Gündoğan'da tamamlandı

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Plaj Voleybolu Şenliği, 4-6 Eylül tarihleri arasında Gündoğan Halk Plajı'nda gerçekleştirildi. Üç gün süren organizasyon, sahada yaşanan çekişme ve gösteri maçlarıyla sporseverlere renkli anlar sundu.

Şenlik, Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu organizasyonuyla düzenlendi. Toplam 16 karma takım, dört grupta mücadele ederek finallere yükselme mücadelesi verdi.

Final günü ve ödül töreni:

6 Eylül Pazar günü oynanan final ve gösteri maçlarının ardından düzenlenen ödül törenine; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Belediye Başkan Yardımcıları Av. İdil Ekmekçi ve Kanat Hasan Özsert, Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Özten ile Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediye A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Akbaş, Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci, sporcular ve sporseverler katıldı.

Şampiyonlar ve öne çıkan anlar:

Turnuvanın şampiyonu, "Gündoğan Volley" adıyla mücadele eden Gündoğan Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oldu. Bodrum Belediyesi Spor Bürosu ikinci, İSKO Sağlık üçüncü, Farilya ise dördüncü sırada yer aldı.

Gösteri maçında sporcularla birlikte sahaya çıkan Başkan Tamer Mandalinci, final karşılaşmasında hakemlik yaparak şenliğe bizzat katıldı. Dereceye giren ve şenliğe katılan tüm sporcuları tebrik eden Mandalinci, şunları söyledi:

"Gündoğan Halk Plajı’nda sporseverleri bir araya getiren 2. Plaj Voleybolu Şenliğimiz, final maçının ardından gerçekleştirdiğimiz ödül töreniyle sona erdi. Sahada mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Sporun ilçemizin her mahallesinde daha fazla yer bulması, çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe büyümesi amacıyla şenliklerimizi ve spor etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz"

Organizasyon, hem yerel takımların rekabetine hem de Bodrum Belediyesi'nin spor etkinliklerini yaygınlaştırma hedeflerine işaret eden olumlu bir kapanış yaptı.

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN PLAJ VOLEYBOLU ŞENLİĞİ, GÜNDOĞAN HALK...

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN PLAJ VOLEYBOLU ŞENLİĞİ, GÜNDOĞAN HALK PLAJI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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