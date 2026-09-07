Dolar 48,4298 0,00%
Euro 56,3472 +0,17%
Bist 14.152,75 +1,00%
Altın Gram 6.970,30 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Kurtuluş coşkusu sporda buluştu: Balıkesir'te branş branş kutlama

Balıkesir'in kurtuluşu, farklı branşlardaki triatlon, basketbol, masa tenisi, kick boks ve atletizm etkinlikleriyle coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kurtuluş coşkusu sporda buluştu: Balıkesir'te branş branş kutlama

kurtuluş coşkusu sporda hayat buldu:

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen çeşitli sportif etkinliklerle anıldı. Triatlon, basketbol, masa tenisi, kick boks ve atletizm branşlarındaki müsabakalar, sporcuları, antrenörleri, hakemleri ve vatandaşları bir araya getirerek kurtuluş haftasının sosyal ve kültürel anlamını spor ekseninde yeniden vurguladı.

etkinliklerin sahnelendiği merkezler:

Kutlamalar Atatürk Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Kurtuluş Günü Kupası-Bölgesel Lig Finali ile başladı. Daha sonra Şehit Turgut Solak Spor Salonunda düzenlenen basketbol ve masa tenisi turnuvaları ile Kurtdere Spor Salonundaki kick boks dan sınavları etkinlik programında yer aldı. Organizasyonlar, 18. İsmail Akçay Yol Koşusu ile sona erdi; her branşta yarışan sporcular hem mücadele etti hem de Balıkesir’in kurtuluşunun anlamını sporun birleştirici gücüyle yaşattı.

idareden değerlendirme ve gelecek planları:

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp etkinliklerin genç katılımcılar sayesinde coşkulu geçtiğini belirterek şu ifadelerle konuştu: Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir’imizin kurtuluşunun yıl dönümünü, gençlerimizin ve sporcularımızın yoğun katılımıyla büyük bir coşku içerisinde kutladık. Farklı branşlarda gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla hem sporcularımıza mücadele ve kendilerini gösterme fırsatı sunduk hem de 6 Eylül’ün anlamını hep birlikte yaşadık.

Özalp, Balıkesir’in kurtuluşunda gösterilen azim ve kararlılığın bugün gençlerin spor sahalarındaki gayretiyle yaşatılmasının gurur verici olduğunu vurguladı ve şehirde sportif organizasyonların sürdürülerek gençlerin sporla buluşturulmasına devam edileceğini ifade etti. Etkinlikler, yerel toplumu bir araya getiren ve Kurtuluş Haftası’nın önemini canlı tutan bir platform işlevi gördü.

BALIKESİR&#039;İN KURTULUŞU ÇEŞİTLİ SPOR ETKİNLİKLERİYLE KUTLANDI

BALIKESİR'İN KURTULUŞU ÇEŞİTLİ SPOR ETKİNLİKLERİYLE KUTLANDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de Ege'yi buluşturan basketbol dostluğu
images

Fenerbahçe'nin kamp vizyonunda ilk hamle: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis'te Met...
images

Denizli'de 7'den 70'e ücretsiz spor imkanı: 22 branşta yeni dönem başladı
images

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sınavına çift kale ile hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Parkta bırakılan cüzdan zabıta sayesinde sahibine kavuştu

Eskişehir'de seramik yüzeyleri fırçanın izleriyle yeniden şekilleniyor

Budak ailesinde Palandöken'de görkemli kutlama

Saathane Meydanı'nda yerel üretimin yeni buluşma noktası: Samsun Market

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti