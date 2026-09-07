Kurtuluş coşkusu sporda buluştu: Balıkesir'te branş branş kutlama

kurtuluş coşkusu sporda hayat buldu:

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen çeşitli sportif etkinliklerle anıldı. Triatlon, basketbol, masa tenisi, kick boks ve atletizm branşlarındaki müsabakalar, sporcuları, antrenörleri, hakemleri ve vatandaşları bir araya getirerek kurtuluş haftasının sosyal ve kültürel anlamını spor ekseninde yeniden vurguladı.

etkinliklerin sahnelendiği merkezler:

Kutlamalar Atatürk Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Kurtuluş Günü Kupası-Bölgesel Lig Finali ile başladı. Daha sonra Şehit Turgut Solak Spor Salonunda düzenlenen basketbol ve masa tenisi turnuvaları ile Kurtdere Spor Salonundaki kick boks dan sınavları etkinlik programında yer aldı. Organizasyonlar, 18. İsmail Akçay Yol Koşusu ile sona erdi; her branşta yarışan sporcular hem mücadele etti hem de Balıkesir’in kurtuluşunun anlamını sporun birleştirici gücüyle yaşattı.

idareden değerlendirme ve gelecek planları:

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp etkinliklerin genç katılımcılar sayesinde coşkulu geçtiğini belirterek şu ifadelerle konuştu: Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir’imizin kurtuluşunun yıl dönümünü, gençlerimizin ve sporcularımızın yoğun katılımıyla büyük bir coşku içerisinde kutladık. Farklı branşlarda gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla hem sporcularımıza mücadele ve kendilerini gösterme fırsatı sunduk hem de 6 Eylül’ün anlamını hep birlikte yaşadık.

Özalp, Balıkesir’in kurtuluşunda gösterilen azim ve kararlılığın bugün gençlerin spor sahalarındaki gayretiyle yaşatılmasının gurur verici olduğunu vurguladı ve şehirde sportif organizasyonların sürdürülerek gençlerin sporla buluşturulmasına devam edileceğini ifade etti. Etkinlikler, yerel toplumu bir araya getiren ve Kurtuluş Haftası’nın önemini canlı tutan bir platform işlevi gördü.

BALIKESİR'İN KURTULUŞU ÇEŞİTLİ SPOR ETKİNLİKLERİYLE KUTLANDI