Kemer'de Sea to Sky: denizden Tahtalı'ya uzanan şampiyonluk sınavı

Sea to Sky 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde Kemer'de düzenlenecek

FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın kritik etaplarından biri olan Sea to Sky, 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek. Organizasyonu üstlenen Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından Akdeniz kıyısından Toroslar'ın zirvesine uzanan parkurda yapılacak yarış, sezonun 7. etabı olarak şampiyonluk yarışını önemli ölçüde etkileyecek.

şampiyonada son durum ve puan tablosunun önemi:

Sezonun geride kalan etablarının ardından Manuel Lettenbichler 150 puanla liderliğini sürdürüyor. Onu Mitch Brightmore 126 puanla takip ederken, Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev 94 puanda üçüncü sırada bulunuyor. Lettenbichler ile Brightmore arasındaki 24 puanlık fark, Kemer etaplarının strateji ve risk yönetimi açısından belirleyici olacağına işaret ediyor.

yarışın öne çıkan pilotları ve beklentiler:

Sea to Sky, dünya çapından tanınmış isimleri bir araya getiriyor. Yarışta adı öne çıkan sporcular arasında Manuel Lettenbichler, Mitch Brightmore, Teodor Kabakchiev, Ashton Brightmore, Billy Bolt, Wade Young ve Mario Roman yer alıyor. Lettenbichler son iki yılın genel klasman galibi olarak Kemer'deki başarısını sürdürmeyi hedeflerken, Wade Young da parkuru iyi tanıyan ve şampiyonluk mücadelede etkili olabilecek isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

parkurun özellikleri ve yarış formatı:

Sea to Sky'ı diğer etaplardan ayıran en belirgin unsur, yarışın üç ayrı bölümden oluşması: Plaj Yarışı, Orman Yarışı ve Dağ Yarışı. Plaj etabı hız ve kısa mesafe mücadelesini ön plana çıkarırken, orman etabı teknik sürüş becerilerini sınayacak. Dağ etabı ise deniz seviyesinden başlayarak yaklaşık 2.365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine uzanıyor. Değişken zeminler, uzun tırmanışlar ve zorlu teknik bölümler sporcuların hem motosiklet hakimiyetini hem de fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını test edecek.

turizm ve bölge ekonomisine etkisi:

Organizasyon, dünyanın farklı ülkelerinden motorsporları tutkunlarını Kemer'e çekecek. Yarış haftasında kente gelecek yabancı ve yerli izleyicilerin bölgedeki konaklama, yeme-içme ve turizm işletmelerine hareketlilik sağlaması bekleniyor. Ekim ayının turizm sezonunun yavaşladığı döneminde düzenlenecek Sea to Sky'ın, Kemer'in uluslararası tanıtımına ve Türkiye'nin spor turizmine katkı sunması amaçlanıyor.

Sea to Sky, FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası takviminde 4 kıtada yapılan 8 yarıştan biri olarak hem puanlama hem de izleyici ilgisi bakımından sezonun kilit etaplarından biri niteliğinde olacak.

FIM HARD ENDURO DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA SEZONUN KRİTİK ETAPLARINDAN BİRİ OLAN SEA TO SKY, 7-10 EKİM 2026 TARİHLERİNDE ANTALYA’NIN KEMER İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.