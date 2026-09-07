Elmalı'da rekabet gerilimden sonra dostluğa dönüştü

Elmalı'da dostluğun üstün geldiği final

CW Enerji 2026 Yağlı Güreş Ligi, 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile sona erdi. Yarışmanın öncesinde Kurtdere Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri yarı finalinde yaşanan gerilim sezonun en çok konuşulan anlarından biri oldu; ancak Elmalı'da öne çıkan duygu dostluk ve kardeşlik oldu.

Kurtdere'deki gerilim ve yarı final:

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri başpehlivanlık yarı finalinde Antalya Büyükşehir Belediyesi adına çıkan Mustafa Taş ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü güreşçisi Feyzullah Aktürk karşılaştı. Kıran kırana geçen müsabaka puanlama bölümüne taşındı ve kule hakemlerinin kararıyla Mustafa Taş galip ilan edildi. Kararın ardından er meydanında ve tribünlerde tansiyon yükseldi, olaylar geniş yankı buldu.

Büşra Özdemir'in barış çağrısı:

Kurtdere'de yaşanan gelişmelere tepki gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Elmalı'da düzenlenen törenlerde iki başpehlivanı bir araya getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Özdemir, pehlivanların yetişmesinde ve müsabakalara katılımında büyük fedakârlık olduğuna dikkat çekerek, "Bu emeğin tek yakıtı, tek karşılığı alkış olmalı" dedi ve er meydanlarının kardeşlik ile anılmasını istedi.

Özdemir konuşmasında, güreşin manevi boyutuna vurgu yaparak pehlivanlara sahip çıkma kararlılığını yineledi: "Er meydanının yiğitleri kardeştir, yoldaştır. Er meydanında rekabet de olur, tansiyon da yükselir ama yıllarını bu spora veren pehlivanlarımızın emeğine yakışan alkıştır, saygıdır."

Başpehlivanlardan birlik mesajları:

Mustafa Taş, Feyzullah Aktürk ile yaklaşık 15 yıllık bir rekabete sahip olduklarını hatırlatarak, "Geniş bir kulübümüz var, 17 başpehlivan arkadaşız. Yöneticilerimiz, başkanımız hepimizle ayrı ayrı ilgileniyor. Uzun bir etap geçirdik. Mental olarak da çok zorlandık. Birçok sakatlıklarla uğraştık. Feyzullah ile de gerçekten güzel bir maçımız oldu. Çocukluğumuzdan beri 14-15 senedir rakibiz. Onun da yendiği oluyor, benim de yendiğim oluyor. Güreş seyircilerine güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Üstümüze düşeni yaptık. Kararı kule hakemleri verdi. Feyzullah ile aramda hiçbir sorun yok. Er Meydanı’nda delikanlı gibi güreş yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Feyzullah Aktürk ise Kurtdere'de yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek seyircilere daha sakin bir tutum çağrısında bulundu: "Ben aziz seyircimizden biraz daha sakinlik rica ediyorum. Biz dualı çayıra yakışır şekilde mücadelemizi bu sahalarda sürdürelim. Seyircimiz zaten bizim velinimetimiz; onlar bizim ağabeyimiz, biz de onların kardeşleriyiz." Aktürk, tribünlerle pehlivanlar arasındaki bağın ağabey-kardeş ilişkisi gibi olduğunu vurguladı.

Elmalı'da son söz, rekabetin ardından gelen kutlama ve alkış oldu; organizasyon yetkilileri ve spor otoriteleri, ata sporunun ruhuna yakışır şekilde olaya sahip çıkılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR PEHLİVANLARLA ELMALI’DA BİR ARAYA GELEREK DOSTLUK VE KARDEŞLİK MESAJI VERDİ.