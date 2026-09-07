Gerze'nin Fetih 1453 havuzu gençlere modern yüzüyle dönecek

Tadilat süreci ve inceleme:

Sinop’un Gerze ilçesinde bulunan Fetih 1453 Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda tadilat ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne tahsis edilen tesisi ziyaret ederek yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Hedefler ve kullanım planı:

Tadilatın tamamlanmasının ardından tesisin modern yüzüyle yeniden İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Yenileme sonrası hizmete açılacak havuzun, ilçe sakinlerinin ve gençlerin spor imkanlarına erişimini artırması amaçlanıyor.

Beklenen etkiler:

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede spor faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve gençlerin düzenli olarak yararlanabileceği bir tesisin ortaya çıkması bekleniyor. Yenileme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yerel spor altyapısına katkı sağlanması ve halkın spor kültürünün desteklenmesi amaçlanıyor.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE TADİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN FETİH 1453 YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU, İLÇE KAYMAKAMI YILDIZ BÜYÜKER TARAFINDAN YERİNDE İNCELENDİ.