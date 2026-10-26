Güneş panelleriyle sulamada maliyeti düşüren kırsal yatırım

Güneş enerjili sulama ile enerji giderlerinde hedeflenen düşüş:

Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde hayata geçirilen yeni sistem, tarımsal sulamada fosil yakıt kullanımını azaltmayı ve işletme maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında kurulan güneş enerjili yağmurlama sulama sistemi, yerel üreticilerin enerji kaynaklı giderlerinde önemli oranda tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Projenin kapsamı ve destek tutarı:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında uygulanan proje, toplam 700 bin TL maliyetle kuruldu. Yatırımın yüzde 60'lık kısmına denk gelen yaklaşık 420 bin TL tutarında hibe desteği sağlandı. Bu destek, modern sulama uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kırsal altyapının güçlendirilmesi amaçlarına yönelik bir adım olarak sunuldu.

Yerel yönetimin değerlendirmesi:

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, bireysel sulama sistemlerine yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti. Son dört yılda il genelinde 354 bireysel sulama projesinin gerçekleştirildiğini, bu projelerin toplam maliyetinin 55 milyon TL ve sağlanan hibe miktarının yaklaşık 27 milyon TL olduğunu aktardı. Gönç, yenilenebilir enerji kullanımı ve su tasarrufuna vurgu yaparak programın amacının modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek olduğunu söyledi.

Çiftçilerin doğrudan kazancı:

Projeyi uygulayan üreticilerden Medeni Tanış, daha önce sulama için yılda 300 bin liranın üzerinde yakıt harcadıklarını belirtti. Tanış, yaklaşık 37 dönümlük alanı sulamak için yapılan yıllık yakıt giderlerinin yeni sistemle ortadan kalktığını, artık sulamayı "sıfır maliyet"e yakın şekilde gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kurulan sistemin mobil yapıda olduğunu ve suyun bulunduğu yere taşınabildiğini de sözlerine ekledi.

Sistemle birlikte enerji maliyetlerinin azalması ve su kullanımının daha verimli hale gelmesi hedefleniyor. Proje, bölgedeki üreticiler için hem işletme giderlerinde sürdürülebilir bir azalma hem de su kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacak bir model olarak sunuluyor.

Uygulamanın yaygınlaşması durumunda, benzer desteklerle kırsal alanlarda modern sulama teknolojilerinin artması ve yerel tarımsal üretimin rekabet gücünün korunması bekleniyor.

Muş’ta güneş enerjili sulama sistemiyle yakıt maliyeti azalacak