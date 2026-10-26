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Elazığ'da çaydaçıra kavşağında ayın sakin koreografisi

Çaydaçıra Kavşağı'nda akşamın sessiz ışığında beliren ay, kentin simgesel figürüyle birleşerek izleyenlere sakin ve etkileyici bir görüntü sundu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 18:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da çaydaçıra kavşağında ayın sakin koreografisi

Akşamın sakin sahnesi:

Elazığ’ın simgeleri arasında yer alan Çaydaçıra Kavşağı, akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çekti. Gökyüzünde beliren ayın görüntüsü ile kavşaktaki figürün uyumu, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Havanın kararışında figürün siluetini öne çıkaran ay, kavşağın çevresindeki ışıklarla birlikte fotoğrafçılar ve kent sakinleri için etkileyici bir kompozisyon yarattı. Renklerin ve gölgelerin dengesi, manzarayı sakin ama çarpıcı kıldı.

Kentin simgesel görüntüsü fotoğraf tutkunlarını çekti:

O anı izleyenler ve görseli kayda alanlar, kavşağın kentin kimliğini yansıtan yönünü bir kez daha görmüş oldu. Bazıları manzarayı duran trafikte kısa süreliğine izlerken, bazıları kareye sığdırmak için telefonlarını çıkardı.

Bu tür anlar, kentin bilinen simgelerinin gündelik yaşamla kurduğu ilişkileri görünür kılıyor. Çaydaçıra Kavşağı ile ayın bir araya geldiği bu sahne, Elazığ’ın estetik ve sakin yüzünü yeniden hatırlattı.

ELAZIĞ&#039;DA AY VE ÇAYDA ÇIRANIN GÖRSEL ŞÖLENİ

ELAZIĞ'DA AY VE ÇAYDA ÇIRANIN GÖRSEL ŞÖLENİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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