Dolar 50,3643 +0,16%
Euro 55,7044 +0,16%
Bist 11.877,27 +0,56%
Altın Gram 6.323,33 +0,51%
EUR/USD 1,1057 -0,02%
Brent Petrol 95,49 -0,34%
--°

Güney'de kadınlar atıkları katma değere dönüştürüyor

Denizli Güney'deki kadınlar, atık kağıt, cam ve plastik şişeleri el emeği ürünlere çevirip satarak sıfır atıkla aile ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Güney'de kadınlar atıkları katma değere dönüştürüyor

Güney'de atıklar el emeğine dönüşüyor

Denizli'nin Güney ilçesinde bir araya gelen kadınlar, atık malzemeleri kullanışlı ve dekoratif ürünlere dönüştürerek hem çevreye hem de aile ekonomisine destek veriyor. Güney Kadın Kooperatifi çatısı altında yürütülen çalışmalar 2024 yılında başladı ve kısa sürede ilçede dikkat çeken bir üretim modeline dönüştü.

Atıkların ürüne dönüşme süreci:

Kooperatif üyeleri, evlerde biriken atık kağıt, dergi sayfaları, cam ve plastik şişeleri yeniden değerlendirmek için el emeği teknikler uyguluyor. Özellikle atık kağıt ve dergilerden hazırlanan pipetlerle örülen sepetler, ürün gamının öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Üretilen ürünler yıkanabilir hale getirilmek için vernikleniyor; ayrıca atık cam ve plastik şişeler boyanarak süs eşyasına dönüştürülüyor.

Satış, kullanım alanları ve amaç:

Kooperatifin el yapımı sepetleri, hem hediyelik eşya hem de kooperatifin ürettiği gıda ürünlerinin sunumunda kullanılıyor. Ürünleri satışa sunarak gelir elde eden kadınlar, böylece aile bütçelerine katkı sağlarken ülke ekonomisine de dolaylı destek veriyor. Elif Berberoğlu, çalışmaları şöyle özetliyor: "Evlerimizde kullanmadığımız atık kağıtlardan, dergi artıklarını pipet haline getirip arkadaşlarla beraber sepet örme işleri yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yıkanabilir hale gelmesi için vernik sürüyoruz. Hediyelik olarak yaptığımız sepetlerimizi Güney Kadın Kooperatifimizin ürettiği gıda ürünlerinin sunumunda ve satışında kullanıyoruz. Yaptığımız bu çalışmayı tamamen sıfır atık projemiz olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca atık cam ve plastik şişeleri de boyayarak çeşitli süs eşyası olarak tasarlıyoruz. Böylelikle hem doğamız kirlenmiyor hem de ekonomimize katkı sağlıyoruz."

Kooperatifin çalışması, yerel düzeyde sürdürülebilir tüketim örneği oluşturuyor; atıkları azaltırken üretime ve istihdama katkı sağlayan bu model, bölgedeki sıfır atık yaklaşımını somut uygulamalara dönüştürüyor.

DENİZLİ’DE GÜNEY KADIN KOOPERATİFİ ÜYESİ KADINLAR, ATIK MALZEMELERİ EL EMEĞİYLE KULLANIŞLI VE...

DENİZLİ’DE GÜNEY KADIN KOOPERATİFİ ÜYESİ KADINLAR, ATIK MALZEMELERİ EL EMEĞİYLE KULLANIŞLI VE DEKORATİF ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR. KADINLAR, HEM SIFIR ATIK HAREKETİNE DESTEK OLUYOR HEM DE ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERİ SATARAK AİLE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

şimşek: cari açığın oranı savaşa rağmen sınırlı artışla yüzde 2,2 olacak
images

Uludağ Enerji COP31'de şebeke odaklı yatırım rotasını açıkladı
images

Elazığ'da Keban Baraj Gölü etkisiyle kurulan kapama zeytin bahçelerinde hasat ba...
images

Düzce'nin 2027 planı: meclis 11 milyar liralık bütçeyi kabul etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ömer Sarıgül adliyeye getirilip ek ifade verecek

Düzce'de ekim ayında emniyet ekiplerinin özverisi ödüllendirildi

Yarım asır ayakkabı ustalığı sürdüren Bilge: mesleklerimizi yaşatmalıyız

Vali Makas'ın Kaynaşlı ziyareti: hafızlık öğrencileriyle buluşma

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı