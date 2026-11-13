Güney'de kadınlar atıkları katma değere dönüştürüyor

Güney'de atıklar el emeğine dönüşüyor

Denizli'nin Güney ilçesinde bir araya gelen kadınlar, atık malzemeleri kullanışlı ve dekoratif ürünlere dönüştürerek hem çevreye hem de aile ekonomisine destek veriyor. Güney Kadın Kooperatifi çatısı altında yürütülen çalışmalar 2024 yılında başladı ve kısa sürede ilçede dikkat çeken bir üretim modeline dönüştü.

Atıkların ürüne dönüşme süreci:

Kooperatif üyeleri, evlerde biriken atık kağıt, dergi sayfaları, cam ve plastik şişeleri yeniden değerlendirmek için el emeği teknikler uyguluyor. Özellikle atık kağıt ve dergilerden hazırlanan pipetlerle örülen sepetler, ürün gamının öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Üretilen ürünler yıkanabilir hale getirilmek için vernikleniyor; ayrıca atık cam ve plastik şişeler boyanarak süs eşyasına dönüştürülüyor.

Satış, kullanım alanları ve amaç:

Kooperatifin el yapımı sepetleri, hem hediyelik eşya hem de kooperatifin ürettiği gıda ürünlerinin sunumunda kullanılıyor. Ürünleri satışa sunarak gelir elde eden kadınlar, böylece aile bütçelerine katkı sağlarken ülke ekonomisine de dolaylı destek veriyor. Elif Berberoğlu, çalışmaları şöyle özetliyor: "Evlerimizde kullanmadığımız atık kağıtlardan, dergi artıklarını pipet haline getirip arkadaşlarla beraber sepet örme işleri yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yıkanabilir hale gelmesi için vernik sürüyoruz. Hediyelik olarak yaptığımız sepetlerimizi Güney Kadın Kooperatifimizin ürettiği gıda ürünlerinin sunumunda ve satışında kullanıyoruz. Yaptığımız bu çalışmayı tamamen sıfır atık projemiz olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca atık cam ve plastik şişeleri de boyayarak çeşitli süs eşyası olarak tasarlıyoruz. Böylelikle hem doğamız kirlenmiyor hem de ekonomimize katkı sağlıyoruz."

Kooperatifin çalışması, yerel düzeyde sürdürülebilir tüketim örneği oluşturuyor; atıkları azaltırken üretime ve istihdama katkı sağlayan bu model, bölgedeki sıfır atık yaklaşımını somut uygulamalara dönüştürüyor.

DENİZLİ’DE GÜNEY KADIN KOOPERATİFİ ÜYESİ KADINLAR, ATIK MALZEMELERİ EL EMEĞİYLE KULLANIŞLI VE DEKORATİF ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR. KADINLAR, HEM SIFIR ATIK HAREKETİNE DESTEK OLUYOR HEM DE ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERİ SATARAK AİLE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR.