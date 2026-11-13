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Manisa sanayisine 40 yıllık bekleyişin sonu: MUOSB'den 457 işyerli çözüm

MUOSB ile kooperatif arasında imzalanan arsa tahsisiyle Manisa'ya 457 işyerli Karma Sanayi Sitesi kurulacak; küçük esnaf modern, planlı ve çevre duyarlı alanlara kavuşacak.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:44

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Berk Doğan

Manisa sanayisine 40 yıllık bekleyişin sonu: MUOSB'den 457 işyerli çözüm

projenin kilometre taşları:

Manisa’da yaklaşık 40 yıldır süren küçük sanayi alanı ihtiyacına yönelik somut bir adım atıldı. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) Uzunburun Genişleme Alanı’nda inşa edilecek Karma Sanayi Sitesi için, Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi adına tahsis edilen arsa konusunda Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalandı.

Projede yer alacak alanın ön protokolü 30 Aralık 2025’te atılmış, bugün ise resmi tahsisle süreç resmileşmiş oldu. Sözleşme törenine MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Kooperatif Başkanı Zeki Apak, Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih Çetkin, Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Deha Kurutaç, Bölge Müdürü İlker Özdemir ve kooperatif yönetim kurulu üyeleri katıldı.

projede ne değişecek:

Yeni Karma Sanayi Sitesi, yaklaşık 457 işyeri kapasitesiyle Manisa küçük sanayisini modernize etmeyi hedefliyor. Projenin temel amacı, mevcut küçük sanayi sitesinde kronikleşen otopark sıkıntısı, hurda araç birikimi ve düzensiz kullanım gibi sorunları ortadan kaldırmak; esnafı çağdaş, planlı altyapıya kavuşturmaktır.

MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, kooperatifin yetki almasının ardından sözleşmenin imzalanmasıyla projenin önemli mesafe katettiğini vurguladı ve Uzunburun Genişleme Alanı’ndaki tüm parsellerin imarlı hale getirildiğini belirtti. Kıvırcık, organize sanayi içinde küçük ölçekli işletmelerin yer almasının sürdürülebilir bir sanayi yapılanması açısından gerekli olduğunu ifade etti.

altyapı ve çevre yatırımları:

Projeyle eş zamanlı yürütülen altyapı ve çevre çalışmaları da ilerlemiş durumda. MUOSB, bölgesel atık su arıtma tesisi projesinde önemli onay süreçlerini tamamladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdindeki proje onaylarının alındığını belirten Kıvırcık, jeolojik etütlerin son aşamaya geldiğini söyledi.

Arıtma tesisi ihalesinin önümüzdeki 2-3 ay içinde yapılması ve hemen ardından inşaata başlanması hedefleniyor. Ayrıca tesise ulaşacak deşarj hattının ihalesinin tamamlandığı ve saha çalışmalarının kısa süre içinde başlamasının planlandığı belirtildi. Bu adımlar, yeni sanayi sitesinin yalnızca işyeri sağlamakla kalmayıp çevreye duyarlı bir işletme altyapısı sunacağını da garanti ediyor.

esnaf perspektifi ve beklentiler:

Manisa Marangozlar Odası Başkanı ve Kooperatif Başkanı Zeki Apak, imza töreninde projenin esnaf için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Apak, MUOSB yönetiminin desteğine dikkat çekerek, kooperatif ve MUOSB iş birliğinin başarıyı beraberinde getirdiğini vurguladı. Apak, "Bu işi yaparsa Osman Başkan yapar" sözüyle başlayan güvenin bugün doğrulandığını ifade etti.

Kooperatif yönetimi, bundan sonraki süreçte esnafın taşınma, yapılaşma ve işletme gereksinimlerinin birlikte planlanacağını; MUOSB ile koordineli çalışarak esnafın önünü açacak adımlar atılacağını kaydetti. Projenin tamamlanmasıyla Manisa küçük sanayisinin daha düzenli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması bekleniyor.

İmzalanan Arsa Tahsis Sözleşmesi, kentte uzun zamandır beklenen altyapı ve düzenleme ihtiyacının çözümünde dönüm noktası olarak görülüyor. Projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak ihaleler, inşaat takvimi ve kooperatif ile MUOSB arasındaki uygulama çalışmaları, Manisa sanayisinin önümüzdeki yıllarda nasıl şekilleneceğini belirleyecek.

MANİSA’DA KÜÇÜK SANAYİ ESNAFININ YAKLAŞIK 40 YILDIR SÜREGELEN YER ARAYIŞINA KÖKLÜ BİR ÇÖZÜM...

MANİSA’DA KÜÇÜK SANAYİ ESNAFININ YAKLAŞIK 40 YILDIR SÜREGELEN YER ARAYIŞINA KÖKLÜ BİR ÇÖZÜM GETİRECEK OLAN KARMA SANAYİ SİTESİ PROJESİ’NDE TARİHİ BİR ADIM ATILARAK ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ İMZALANDI. MURADİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (MUOSB) UZUNBURUN GENİŞLEME ALANI'NDA HAYATA GEÇİRİLECEK VE 457 YENİ İŞ YERİNİ BARINDIRACAK PROJE; ESNAFI MEVCUT ALTYAPI VE DÜZENSİZLİK SORUNLARINDAN KURTARARAK ÇAĞDAŞ, ÇEVREYE DUYARLI VE PLANLI BİR SANAYİ BÖLGESİNE KAVUŞTURACAK.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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