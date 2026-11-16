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Güneyşehir'in şehir merkezine doğrudan bağlanan M12 hattı açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günlük yaklaşık 8 bin yolcunun bulunduğu Güneyşehir'de 16 Kasım 2026'da M12 hattını şehir merkezine bağlayarak hizmete aldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Güneyşehir'in şehir merkezine doğrudan bağlanan M12 hattı açıldı

M12 hattı şehir merkezine bağlandı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı güçlendirmek amacıyla Güneyşehir'de yeni bir düzenlemeye giderek M12 hattını şehir merkezine bağladı. Hat, 16 Kasım 2026 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı ve günlük yaklaşık 8 bin yolcunun bulunduğu bölgedeki erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Hat, Güneyşehir ile Çarşı arasında çalışacak ve toplam 30 kilometrelik bir güzergahta hizmet verecek. Seferler ise ortalama olarak 13 dakikada bir düzenlenecek; bu düzenleme vatandaşların merkeze ulaşımını daha hızlı ve konforlu hale getiriyor.

Vatandaş odaklı ulaşımın etkileri:

Yeni hattın düzenli sefer aralığı ve geniş güzergahtan yararlanması, bekleme sürelerini azaltarak toplu ulaşımı cazip kılmayı amaçlıyor. Özellikle işe, eğitime ve günlük ihtiyaçlara erişimde kolaylık sağlaması bekleniyor.

Belediyenin ağ genişletme çalışmaları:

Ulaşım Daire Başkanlığı, kent genelinde yeni hattaki uygulamalar üzerinden toplu taşıma kapasitesini artırmayı ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı sürdürüyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT İÇİ ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRMEK VE VATANDAŞLARIN TOPLU ULAŞIM...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT İÇİ ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRMEK VE VATANDAŞLARIN TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNE DAHA KOLAY ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA GÜNEYŞEHİR’DE M12 HATTINI ŞEHİR MERKEZİNE BAĞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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