Orman yangınlarında önlem odaklı küresel iş birliği için Antalya hamlesi

Antalya zirvesinde entegrasyon ve uygulama vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, COP31 kapsamında düzenlenen "Entegre Yangın Yönetimi Üst Düzey Diyaloğu ve Antalya Eylem Planı Lansmanı"nda orman yangınlarının artık yerel ve mevsimsel bir sorun olmaktan çıktığını belirtti. Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen programda Yumaklı, küresel ölçekli etkiler ve bu etkilerle mücadelede atılması gereken adımlara dikkat çekti.

Küresel boyut ve beklenen artış:

Yumaklı, dünyada her yıl yaklaşık 261 milyon hektar alanın yangından etkilendiğini, bunun 127 milyon hektarının orman olduğunu söyledi. Ayrıca, yüzyılın sonuna kadar aşırı yangın olaylarının yüzde 50’ye varan oranda artmasının beklendiğini vurgulayarak, yangınların iklim değişikliğinin hem sonucu hem de tetikleyicisi olduğunu ifade etti.

Konuşmasında yangınların sonuçlarının söndürüldükten sonra da sürdüğüne dikkat çeken Yumaklı, "Orman yandığında yanan sadece orman değildir. Toprağın hafızası yanar... Ağaçsız kalan toprak, yağmuru tutamaz. Su akar gider; ardında sel, erozyon ve kuraklık bırakır" sözleriyle yangının uzun vadeli sosyoekolojik etkilerine işaret etti.

Antalya Eylem Planı’nın hedefleri:

Liderler Zirvesi’nde duyurulan Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı’nın uygulamaya geçirilmesi için ortaklarla bir araya geldiklerini kaydeden Yumaklı, planın dört önceliğini şu şekilde sıraladı: sınır ötesi ortak müdahale kapasitesi, bilim, veri ve inovasyona dayalı erken uyarı, yerel yangın rejimlerine uygun peyzaj yönetimi ve restorasyon ile özellikle gelişmekte olan ülkeler için finansmana, kapasiteye ve teknolojiye erişim sağlanması.

Yumaklı, önceki uluslararası girişimlere de atıf yaparak G7 Kananaskis Orman Yangını Şartı, İstanbul Raporu, COP30’daki Belém Eylem Çağrısı ve UNEA-7 kararlarının bu alandaki ivmeyi artırdığını, ancak yaklaşımların hâlâ parçalı kaldığını dile getirdi. Buna karşılık, yaklaşımın yangınları başladıktan sonra söndürmeye değil, başlamadan önlemeye odaklanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin uygulamaya dönük adımları:

2021 yangınlarının ardından Türkiye’nin yangınla mücadele anlayışını yeniden şekillendirdiğini aktaran Yumaklı, hava filosu, İHA'lar, yapay zekâ destekli gözetleme ve erken tespit sistemleri ile saha kapasitesinin güçlendirildiğini bildirdi. Bakan, ilk müdahale sürelerinin kısaldığını ve yangından etkilenen alanların ekolojik özelliklerine uygun biçimde yeniden ormana kavuşturulduğunu söyledi.

Ayrıca Yumaklı, 2026 yılında 600 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu belirterek, başarıda teknolojinin yanı sıra kurumsal koordinasyon, sürekli eğitim ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin birikimini Antalya Eylem Planı çerçevesinde ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduğu mesajı verildi.

Yumaklı'nın konuşması, yangınlarla mücadelede paradigmanın değiştirilmesi ve uygulamaya dönük somut adımların hızla hayata geçirilmesi çağrısıyla sona erdi.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA KONUŞAN TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, YÜZYILIN SONUNA KADAR AŞIRI YANGIN OLAYLARININ YÜZDE 50'YE VARAN ORANDA ARTMASININ BEKLENDİĞİNİ BELİRTEREK, LİDERLER ZİRVESİ'NDE DUYURULAN ENTEGRE YANGIN YÖNETİMİ ANTALYA EYLEM PLANI'NI UYGULAMA AŞAMASINA GETİRMEK İÇİN ORTAKLARIYLA BİR ARAYA GELDİKLERİNİ SÖYLEDİ.