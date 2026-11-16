Trakya için gece başlayacak kuvvetli yağış uyarısı

meteorolojiden bölgesel uyarı:

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan 0146 numaralı bölgesel uyarıda, Trakya illeri ile çevreleri için kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Uyarı, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından paylaşıldı ve özellikle Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli üzerine vurgu yaptı. Kurum, yağışların 17 Kasım Salı günü gece yarısından itibaren etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

beklenen miktar ve sınıflandırma:

Meteorolojik değerlendirmede, bölgede görülecek yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı öngörülüyor. Bu aralık, meteoroloji sınıflandırmasına göre kuvvetli yağış kategorisine giriyor ve kısa sürede yüksek miktarda yağışın düşebileceğine işaret ediyor.

muhtemel etkiler ve vatandaşlara öneriler:

Kurum uyarısında, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Özellikle Tekirdağ’ın uyarı kapsamında doğrudan gösterilmesi kent genelinde yaşayanlar için dikkat çekiyor.

Yetkililer, vatandaşların olası su birikintilerine karşı dikkatli olmalarını, riskli alanlardan uzak durmalarını ve ani ulaşım aksamalarına karşı alternatif planlar hazırlamalarını tavsiye ediyor. Ayrıca elektrikli dış ekipmanların güvence altına alınması ve yıldırım riski olan açık alanlardan kaçınılması öneriliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler ve uyarılar takip edilmeli; gerektiğinde resmi duyurular izlenerek ek tedbirler alınmalıdır.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MARMARA BÖLGESİ'NİN KUZEY VE BATISI İLE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ DUYURDU.