Dolar 50,3872 +0,08%
Euro 55,5302 +0,06%
Bist 11.856,92 +0,12%
Altın Gram 6.270,31 -0,40%
EUR/USD 1,1014 -0,12%
Brent Petrol 94,89 -0,99%
--°

Trakya için gece başlayacak kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge'den 0146 numaralı uyarı: 17 Kasım gece yarısından itibaren Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de metrekareye 21–50 kg arasında yağış bekleniyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Trakya için gece başlayacak kuvvetli yağış uyarısı

meteorolojiden bölgesel uyarı:

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan 0146 numaralı bölgesel uyarıda, Trakya illeri ile çevreleri için kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Uyarı, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından paylaşıldı ve özellikle Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli üzerine vurgu yaptı. Kurum, yağışların 17 Kasım Salı günü gece yarısından itibaren etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

beklenen miktar ve sınıflandırma:

Meteorolojik değerlendirmede, bölgede görülecek yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı öngörülüyor. Bu aralık, meteoroloji sınıflandırmasına göre kuvvetli yağış kategorisine giriyor ve kısa sürede yüksek miktarda yağışın düşebileceğine işaret ediyor.

muhtemel etkiler ve vatandaşlara öneriler:

Kurum uyarısında, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Özellikle Tekirdağ’ın uyarı kapsamında doğrudan gösterilmesi kent genelinde yaşayanlar için dikkat çekiyor.

Yetkililer, vatandaşların olası su birikintilerine karşı dikkatli olmalarını, riskli alanlardan uzak durmalarını ve ani ulaşım aksamalarına karşı alternatif planlar hazırlamalarını tavsiye ediyor. Ayrıca elektrikli dış ekipmanların güvence altına alınması ve yıldırım riski olan açık alanlardan kaçınılması öneriliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler ve uyarılar takip edilmeli; gerektiğinde resmi duyurular izlenerek ek tedbirler alınmalıdır.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MARMARA BÖLGESİ&#039;NİN KUZEY VE BATISI İLE KUZEY EGE&#039;DE KUVVETLİ SAĞANAK...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MARMARA BÖLGESİ'NİN KUZEY VE BATISI İLE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ DUYURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Her fidan bir anı: şehitler için kampüste 200 fidan dikildi
images

Sonbaharın renkleri arasında Amanos eteklerinde 10 kilometrelik yürüyüş
images

Güneyşehir'in şehir merkezine doğrudan bağlanan M12 hattı açıldı
images

Orman yangınlarında önlem odaklı küresel iş birliği için Antalya hamlesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnegöl'de kontrolsüz kavşakta kaza: iki yolcu yaralandı

Bomonti tüneli çıkışında gıda yüklü araç duvara çarptı, sürücü yaralandı

Konya'da iki haftalık jandarma çalışması: 43 gözaltı, 4 tutuklama

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde doğalgaz alarmı: üretim durduruldu, fabrika tahliye edildi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı