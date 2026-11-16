Sonbaharın renkleri arasında Amanos eteklerinde 10 kilometrelik yürüyüş

Osmaniye'de sonbaharın finali doğayla geçti

Osmaniye'de düzenlenen sezonun son sonbahar yürüyüşünde doğaseverler, Amanos Dağları eteklerinde doğayla iç içe bir gün geçirdi. Sabah Samet Aybaba Spor Merkezi önünde toplanan katılımcılar belediye araçlarıyla yürüyüş başlangıç noktasına taşındı ve etkinlik "Mağara Önü Doğa Yürüyüşü" adıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik sırasında katılımcılar 10 kilometrelik parkuru yaklaşık 5 saat sürede tamamladı, rota boyunca bolca fotoğraf çekildi ve sonbaharın sarı, turuncu ile kızıl tonları arasında doğanın tadı çıkarıldı. Belediye tarafından katılımcılara kumanya ikram edildi, zaman zaman müzik eşliğinde halaylar çekilerek sosyal anlar yaşandı.

Parkur ve manzara:

Yürüyüş parkuru, yaklaşık 1.500 rakımda kayın, çam ve sedir ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık bir alandan geçti. Katılımcılar Kellemen Küllüsü ve Mağara Önü mevkilerinden geçerek Gaziantep'in Huzurlu Yaylası'na ulaştı. Parkurun doğa çeşitliliği ve panoramik görüntüleri, katılımcıların yürüyüş boyunca dikkatini çeken başlıca unsurlar oldu.

Katılımcılar ve belediye açıklamaları:

Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yücel Erdoğan, etkinlikte Amanosların zengin bitki örtüsüne dikkat çekti ve özellikle gençlerin doğa etkinliklerine ilgisinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Erdoğan, kentin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlayan benzer etkinliklerin süreceğini belirtti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, şehir hayatının ve sınav stresinin etkilerinden uzaklaştıklarını, yeni insanlarla tanışma ve sosyalleşme fırsatı bulduklarını ifade ederek Osmaniye Belediyesi'ne teşekkür etti. Organizasyon, katılımcılar arasında hem fiziksel aktivite hem de toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağladı.

Etkinlik boyunca alınan güvenlik önlemleri ve yönlendirmeler sayesinde yürüyüş sorunsuz ilerledi; katılımcılar sonbaharın son renklerini yaşarken aynı zamanda bölgenin doğa turizmi potansiyeline de dikkat çekti.

OSMANİYE’DE DOĞASEVERLER SONBAHARIN EŞSİZ RENKLERİ ARASINDA 10 KİLOMETRE YÜRÜDÜ