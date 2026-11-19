yenileme çalışmasının ayrıntıları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Menteşe ilçesine bağlı Günlüce Mahallesi'nde yaklaşık yarım asırlık, ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hattını yeniledi. Yapılan çalışma kapsamında 1.500 metrelik içme suyu hattı tamamen değiştirildi.

Eski hattın yol güzergâhında olması nedeniyle her arıza müdahalesinde yeni kazı çalışmaları yapılmak zorunda kalınıyordu; bu durum hem mahalle sakinlerinin su kesintileri yaşamasına hem de yoldan geçen vatandaşların trafik mağduriyetine neden oluyordu.

sorunun kaynağı ve etkileri:

Ekonomik ömrünü dolduran borular zamanla aşınmış ve sık sık arızalanıyordu. Bu arızalar hem su kayıplarına yol açıyor hem de onarım çalışmaları sırasında yol trafiğinin aksamasına sebep oluyordu. Yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte mahalledeki su kesintileri sona erdi, su kayıplarının önüne geçildi ve arızalara müdahale sırasında yaşanan trafik aksamaları ortadan kaldırıldı.

muhtarın değerlendirmesi:

Günlüce Mahallesi Muhtarı Sezgin Bütün, yıllardır süren su sıkıntısının yapılan çalışmalarla sona erdiğini belirterek yetkililere teşekkür etti. Muhtar Bütün, özellikle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve MUSKİ yönetimine köyü adına teşekkürlerini iletti ve artık mahallede su sorunu kalmadığını ifade etti.

Uygulanan altyapı yenilemesi, mahalle yaşamında sürekliliği sağlarken aynı zamanda yol güvenliği ve trafik akışında da olumlu dönüşler getirdi. Yetkililer, benzer sorunların bulunduğu diğer güzergâhlarda da önceliklendirilmiş çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

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