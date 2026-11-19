Karpuzlu'da esnafın iki temsilcisine şed takıldı

Ahilik Haftası kapsamında Karpuzlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Karpuzlu Şoförler ve Otomobilciler Odası ortak bir program düzenledi. Törende odalarının ahisi seçilen Kamil Çay ile Baykan Döndü'ye şed kuşatıldı ve plaketleri takdim edildi.

Tören ve takdim anı:

Plaketleri ve şedleri, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez takdim etti. Programa Karpuzlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Musa Kaçan, Karpuzlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Özdemir ve her iki odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Künkcü'nün mesajı:

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Ahilik kültürünün Karpuzlu'da yaşatılmasına sundukları katkıdan dolayı oda yöneticilerini tebrik etti. Künkcü, mesleklerine yıllarını veren Kamil Çay ve Baykan Döndü'ye sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diledi.

AYDIN’IN KARPUZLU İLÇESİNDE, AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA ODALARININ AHİSİ SEÇİLEN KAMİL ÇAY VE BAYKAN DÖNDÜ’YE ŞED KUŞATILDI