Ağız ve diş sağlığını korumak için kaçınılması gereken alışkanlıklar

Dişlerin düzenli fırçalanıyor olması, tek başına tam koruma sağlamaya yetmeyebilir. 16-22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Memorial Göztepe Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dt. Zeynep Kabalcı Holtoft, günlük yaşamda sıkça uygulanan fakat diş minesine, diş etine ve genel ağız sağlığına zarar verebilecek 11 yaygın alışkanlığı açıkladı. Bu alışkanlıkların neden zararlı olduğu ve yerine hangi davranışların konulabileceği aşağıda özetleniyor.

En sık yapılan hatalar:

1. Dişleri fırçaladıktan sonra ağzı bol suyla çalkalamak: Diş macunundaki florür, mineyi güçlendirir ve çürüklere karşı korur. Bu yüzden macunu tükürmek, ancak ağız içindeki florürün faydasını azaltmamak için hemen suyla çalkalamamak önerilir.

2. Diş ipi veya arayüz fırçası kullanmayı ihmal etmek: Diş fırçası, temas yüzeylerindeki dar aralıklara tam ulaşamayabilir; bu bölgeler plak birikimine ve çürüğe zemin hazırlar. Dt. Holtoft, diş aralarının günlük olarak temizlenmesini vurguluyor.

3. Kahve ve şekerli içecekleri gün boyunca yudumlamak: Sıklık, tüketilen maddenin kendisi kadar önemlidir. Şekerli ya da asitli içeceklerin gün boyu sık tüketilmesi, dişleri tekrarlı asit ataklarına maruz bırakır; bunun yerine öğünlerle birlikte tüketmek ya da suyu tercih etmek daha koruyucudur.

4. Asitli yiyecek ve içeceklerden hemen sonra dişleri fırçalamak: Limon, sirke, gazlı içecekler ve bazı meyveler mineyi geçici olarak yumuşatır. Bu dönemde fırçalamak aşınmayı artırabileceğinden ağzı suyla çalkalamak ve 30–60 dakika beklemek daha güvenlidir.

5. Diş eti kanaması olduğunda fırçalamayı bırakmak: Fırça veya diş ipi kullanırken kanama, diş eti iltihabının belirtisi olabilir. Kanama yüzünden temizliği bırakmak, plak birikimini ve problemin ilerlemesini kolaylaştırır; bunun yerine yumuşak kıllı fırça ile nazikçe temizlemek ve tekrarlayan kanamalarda diş hekimine başvurmak gerekir.

6. Ağız kokusunu geçiştirmek: Kronik ağız kokusunun nedeni her zaman mide kaynaklı değildir; dil yüzeyi bakterileri, diş eti hastalıkları, çürükler ve ağız kuruluğu da rol oynar. Dil temizliği ve düzenli ara temizliği önemlidir; sorun devam ederse diş hekimi değerlendirmesi gereklidir.

7. Diş sıkma ve gıcırdatma belirtilerini önemsememek: Sabah çene yorgunluğu, şakak ağrısı veya açıklanamayan diş hassasiyeti diş sıkma belirtisi olabilir. İhmal edilmesi diş aşınması, çatlaklar ve çene kası ağrılarına yol açabileceğinden erken değerlendirme önem taşır.

8. Ağız kuruluğunu hafife almak: Tükürük, asitleri dengeler ve dişleri çürüğe karşı korur. İlaçlar, az sıvı alımı veya ağızdan soluma ağız kuruluğuna neden olabilir; süreklilik gösteriyorsa diş hekimine danışılmalıdır.

9. Dişleri fazla bastırarak fırçalamak: Sert fırçalama daha iyi temizlik sağlamaz; aksine diş eti çekilmesine ve mine aşınmasına yol açar. Dt. Holtoft, yumuşak kıllı fırça ve nazik, doğru teknikle yaklaşık iki dakika fırçalamayı öneriyor.

10. Diş hekimine yalnızca ağrı olduğunda gitmek: Çürükler ve diş eti hastalıkları erken evrede belirti vermeyebilir; ağrı ortaya çıktığında genellikle sorun ilerlemiştir. Bu yüzden düzenli kontroller, erken teşhis ve daha az müdahale olanağı sağlar.

11. Beyaz dişleri sağlıklı dişlerle eş tutmak: Dişlerin rengi kişiden kişiye farklıdır; beyazlık tek başına sağlık göstergesi değildir. Limon, karbonat veya aşındırıcı ev uygulamaları mineye zarar verebilir. Sağlıklı gülüşun temeli sağlam dişler, sağlıklı diş etleri ve doğru bakım alışkanlıklarıdır.

Koruyucu yaklaşım ve kapanış:

Dt. Zeynep Kabalcı Holtoft, ağız sağlığını korumanın yalnızca mevcut problemleri tedavi etmekle değil, bu problemlerin oluşmasını önlemekle mümkün olduğunu vurguluyor. Herkes için temel öneriler arasında günde iki kez doğru teknikle diş fırçalamak, diş aralarını her gün temizlemek, şeker tüketiminin sıklığını azaltmak ve düzenli diş hekimi kontrollerini aksatmamak bulunuyor. Bu küçük alışkanlık değişiklikleri uzun vadede ağız sağlığını ve gülüşün korunmasını sağlayacaktır.

DT. ZEYNEP KABALCI HOLTOFT