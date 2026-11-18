Kahvehanede sağlık arayışı:

Kars merkeze bağlı Eşmeyazı köyünde diş ağrısına dayanamayan bir vatandaşın durumu, kahvehanede beklenmedik bir müdahaleye dönüştü. Ağrıya daha fazla tahammül edemeyen kişiye, yakınındaki arkadaşları tıbbi yardım yerine pratik bir çözüm uyguladı. Herhangi bir anestezi uygulanmadı ve diş hekimine başvurulmadı; işlem kahvehanede bulunan bir pense ile gerçekleştirildi.

İşlem sırasında steril ekipman ya da diş hekimi koltuğu gibi tıbbi donanımların olmadığı görüldü. Çevredekilerin yardımıyla gerçekleştirilen müdahale, geleneksel klinik koşulların dışında yapıldı ve kısa sürede dikkat çekti.

Görüntüler ve tanıklıklar:

O anlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin penseyle müdahale ettiği ve diğerlerinin olaya tanıklık ettiği anlar yer alıyor. Kahvehanedeki müşteriler ve müdahaleyi yapanlar, çevreden gelen bakışlar eşliğinde işlemi tamamladı.

Yaşananlar izleyenlerde şaşkınlık ve merak uyandırırken, olayın kayıt altına alınması sosyal çevrede konuşulmasına neden oldu. Olaya dair kayıtlar, geleneksel sağlık hizmetine erişimin sınırlı olduğu kırsal alanlarda kişilerin pratik çözümlere yönelebildiğini gözler önüne serdi.

Not: Olayda belirtilen yer ve durum, görüntüler üzerinden aktarılan bilgilere dayanmaktadır.

KARS'TA BİR KÖY KAHVESİNDE YAŞANAN İLGİNÇ OLAY, GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ. DİŞ AĞRISINA DAYANAMAYAN VATANDAŞIN İMDADINA ARKADAŞLARI YETİŞTİ.