Gençlerin ziyareti:

Eskişehir'in Günyüzü İlçe Müftülüğünde gerçekleşen görüşmede, ilçede yaşayan gençler, İlçe Müftüsü Abdurrahman Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Toplantıda gençler, eğitim durumları ve günlük yaşamlarına dair görüşlerini aktardı.

Sohbetin içeriği:

Müftü Kılıç, gençlerin paylaşımlarını dinleyerek eğitim süreçleri, sosyal hayat ve karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi aldı. Görüşme samimi bir sohbet havasında geçti ve karşılıklı görüş alışverişine olanak sağladı.

Müftünün mesajı:

Abdurrahman Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek gençlere nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Kılıç, gençlerin eğitim ve hayat yolculuklarında başarılar dileyerek destek mesajı verdi.

Toplumsal etki:

Bu tür buluşmalar, gençlerle kurum yetkilileri arasında iletişimi güçlendirirken, gençlerin görüşlerinin doğrudan duyulmasına fırsat tanıyor. Ziyaret, katılımcılar arasında dayanışma ve motivasyonu artırdı.

ESKİŞEHİR'İN GÜNYÜZÜ İLÇESİNDE YAŞAYAN GENÇLER, İLÇE MÜFTÜSÜ ABDURRAHMAN KILIÇ'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.