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Gürbulak sınır kapısında tır yoğunluğu ulaşımı yavaşlattı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları, sürücülerce cep telefonu ile kaydedildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gürbulak sınır kapısında tır yoğunluğu ulaşımı yavaşlattı

Gürbulak gümrük kapısında yoğunluk:

Gürbulak Gümrük Kapısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve Türkiye-İran sınırındaki önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Bugün kapıda yaşanan tır yoğunluğu nedeniyle gümrük işlemleri için bekleyen çok sayıda araç yol üzerinde uzun kuyruk oluşturdu.

Kuyruk, kapı girişinde ve çevre yolunda araçların arka arkaya dizilmesiyle belirginleşti. Beklemelerin trafik akışını etkilediği ve zaman zaman yolda yavaşlamalara yol açtığı belirtildi.

Kuyruğun kaydı ve sürücülerin gözlemleri:

Olayı yaşayan sürücüler, oluşan yoğunluğu cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde bekleyen tırların uzunluğu ve yoğunluğun kapı çevresinde geniş bir alanı kapsadığı görülüyor. Sürücüler, bekleme sürecinin uzaması nedeniyle zaman zaman zorluk yaşadıklarını ifade etti.

Gümrük kapısındaki yoğunluğun devam edip etmediğine ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; bölgedeki araç hareketliliği ve beklemeler kaydedilmeye devam ediyor.

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda TIR kuyruğu oluştu

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda TIR kuyruğu oluştu

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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