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Gürsu kent meydanı projesi zemin testlerine geçildi: 16 sondaj kuyusu açılıyor

Gürsu Kent Meydanı'nda avan proje tamamlandı; PTT binasının taşınması ve yıkımının ardından 16 adet 25 metrelik sondaj kuyusu ile zemin etüdü başlıyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Emre Koç

Gürsu kent meydanı projesi zemin testlerine geçildi: 16 sondaj kuyusu açılıyor

Gürsu kent meydanı'nda sondaj çalışmaları başladı

Gürsu Kent Meydanı projesinde uzun yıllardır süren kamulaştırma ve yer teslimi süreçlerinin ardından inşaat hazırlıkları tamamlandı. Alanın zemin özelliklerini belirlemek için sahada sondaj ve etüt çalışmaları başlatıldı.

kamulaştırma süreci ve PTT binasının durumu:

Proje kapsamında belediye, toplam 550 hissedara kamulaştırma işlemleri yaptı. PTT hizmetlerinin aksamaması için kurumun yeni binaya taşınması sağlandı; eski PTT binasının yıkımı ise törenle gerçekleştirildi. Bu adımların ardından mimari tasarımın ilk ve en kritik aşaması olan avan proje tamamlandı ve saha çalışmaları için süreç ilerletildi.

sondaj ve zemin etüdü detayları:

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Hemen yanımızda tescilli bir bina olduğu için Anıtlar Kurulu'ndan da yapacağımız işin onayını almamız gerekiyordu. Zemin etüdü ve sondaj çalışmalarımız başladı. 16 adet 25 metrelik kuyu açarak zemine bakacağız. Zeminin kalitesini ölçeceğiz. Projemizde artık mimari kısmı tamamladık. Mühendislik kısmı için kolları sıvadık."

Sondajla elde edilecek veriler, mühendislik projelerinin şekillendirilmesi ve uygulama projelerinin hazırlanmasında temel veri olarak kullanılacak. Yetkililer, sondaj sonuçlarının ardından yapılaşma koşullarına göre gerekli statik ve geoteknik çözümlemelerin yapılacağını belirtti. Projenin 2027 yılı başında ihale sürecine girmesi bekleniyor.

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA IŞIK, GÜRSU KENT MEYDANI PROJESİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE...

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA IŞIK, GÜRSU KENT MEYDANI PROJESİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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