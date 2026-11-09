Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2555 +0,68%
Bist 11.688,75 +1,80%
Altın Gram 6.673,42 +1,52%
EUR/USD 1,1199 +0,50%
Brent Petrol 93,37 -5,03%
--°

Kaymakamlara çağrı: vatandaşın güvenliği her şeyin önünde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası'nda devletin önceliğinin vatandaşın güvenliği ve huzuru olduğunu vurguladı; hiçbir yapıya müsamaha yok.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Kaymakamlara çağrı: vatandaşın güvenliği her şeyin önünde

Erdoğan'ın vurgusu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde yaptığı konuşmada devletin temel görevine dikkat çekti.

Erdoğan, konuşmasında devletin vatandaşına karşı sorumluluklarını öne çıkararak "Devletin birinci vazifesi vatandaşın güvenliğini huzurunu sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Müsamaha gösterilmeyecek yapılar:

Konuşmada bir diğer önemli mesaj ise muhatap alınmayacak oluşumlardı. Erdoğan, hukukun ve kamu düzeninin korunması gerektiğini ifade ederek "Kim olursa olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur" dedi.

Bu söylem, merkezi idarenin temsilcileri olarak göreve başlayan kaymakamlara, kamu güvenliğini sağlama ve hukukun üstünlüğünü tesis etme yönünde net bir sorumluluk yükledi.

Kaymakamların rolü ve beklentiler:

Törende konuşulanlar bağlamında kaymakamlara düşen görevler ön plana çıktı; vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması, toplumsal huzurun sağlanması ve devlet ile halk arasındaki güvenin pekiştirilmesi beklendi.

Erdoğan'ın mesajı, yerel yönetim temsilcilerinin hem krizlere hızlı müdahale etmesi hem de uzun vadeli güvenlik ve hizmet politikalarını uygulaması gerektiğine işaret etti.

111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ndeki bu vurgular, devletin kamu düzeni ve vatandaş güvenliği konusundaki tutumunu net şekilde ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Devletin birinci vazifesi vatandaşın güvenliğini huzurunu sağlamaktır. Kim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin birinci vazifesi vatandaşın güvenliğini huzurunu sağlamaktır. Kim olursa olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişler...
images

Bakan Gürlek'in sunumu komisyon tartışmasını tetikledi
images

Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde Ersoy'dan sahip çıkma ve yarınlara aktarma vurg...
images

Atatürk’ün ilke ve devrimlerini yaşatma sorumluluğumuz sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palamut bolluğu Bolu tezgâhlarını canlandırdı

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişleri üzerinde uzlaşıldı

Aydın'da iki eş zamanlı operasyonda 13 kişi tutuklandı

Kom ekipleri Muğla'da kaçak içkiye ağır darbe indirdi

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor