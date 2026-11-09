Kaymakamlara çağrı: vatandaşın güvenliği her şeyin önünde

Erdoğan'ın vurgusu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde yaptığı konuşmada devletin temel görevine dikkat çekti.

Erdoğan, konuşmasında devletin vatandaşına karşı sorumluluklarını öne çıkararak "Devletin birinci vazifesi vatandaşın güvenliğini huzurunu sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Müsamaha gösterilmeyecek yapılar:

Konuşmada bir diğer önemli mesaj ise muhatap alınmayacak oluşumlardı. Erdoğan, hukukun ve kamu düzeninin korunması gerektiğini ifade ederek "Kim olursa olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur" dedi.

Bu söylem, merkezi idarenin temsilcileri olarak göreve başlayan kaymakamlara, kamu güvenliğini sağlama ve hukukun üstünlüğünü tesis etme yönünde net bir sorumluluk yükledi.

Kaymakamların rolü ve beklentiler:

Törende konuşulanlar bağlamında kaymakamlara düşen görevler ön plana çıktı; vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması, toplumsal huzurun sağlanması ve devlet ile halk arasındaki güvenin pekiştirilmesi beklendi.

Erdoğan'ın mesajı, yerel yönetim temsilcilerinin hem krizlere hızlı müdahale etmesi hem de uzun vadeli güvenlik ve hizmet politikalarını uygulaması gerektiğine işaret etti.

111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ndeki bu vurgular, devletin kamu düzeni ve vatandaş güvenliği konusundaki tutumunu net şekilde ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin birinci vazifesi vatandaşın güvenliğini huzurunu sağlamaktır. Kim olursa olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur"