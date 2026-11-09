SGK'da yeni göreve uğurlama: Erdem Akbay'tan TTSO'ya veda

Veda ziyareti gerçekleşti

SGK Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı görevine atanan Trabzon SGK İl Müdürü Erdem Akbay, görev değişikliği öncesi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na (TTSO) veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Akbay, kurumlar arası yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak teşekkürlerini iletti.

Görüşmenin detayları:

Akbay, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, görev süresi boyunca TTSO ile sağlanan iş birliğinin verimli geçtiği belirtilirken Akbay, birlikte yürütülen projeler ve karşılıklı destek için teşekkür etti.

TTSO'dan teşekkür ve plaket:

TTSO Başkanı Erkut Çelebi de Akbay'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti ve Trabzon'a yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Çelebi, bu jestin bir göstergesi olarak Akbay'a plaket sundu ve iyi dileklerini ifade etti.

SGK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE ATANAN TRABZON SGK İL MÜDÜRÜ ERDEM AKBAY, (ORTADA BIYIKLI) TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA VEDA ZİYARETİNDE BULUNDU.