Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2561 +0,68%
Bist 11.696,85 +1,87%
Altın Gram 6.674,88 +1,54%
EUR/USD 1,1199 +0,50%
Brent Petrol 93,51 -4,89%
--°

SGK'da yeni göreve uğurlama: Erdem Akbay'tan TTSO'ya veda

SGK Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı'na atanan Erdem Akbay, TTSO'yu ziyaret ederek teşekkür etti ve plaket aldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

SGK'da yeni göreve uğurlama: Erdem Akbay'tan TTSO'ya veda

Veda ziyareti gerçekleşti

SGK Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı görevine atanan Trabzon SGK İl Müdürü Erdem Akbay, görev değişikliği öncesi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na (TTSO) veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Akbay, kurumlar arası yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak teşekkürlerini iletti.

Görüşmenin detayları:

Akbay, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, görev süresi boyunca TTSO ile sağlanan iş birliğinin verimli geçtiği belirtilirken Akbay, birlikte yürütülen projeler ve karşılıklı destek için teşekkür etti.

TTSO'dan teşekkür ve plaket:

TTSO Başkanı Erkut Çelebi de Akbay'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti ve Trabzon'a yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Çelebi, bu jestin bir göstergesi olarak Akbay'a plaket sundu ve iyi dileklerini ifade etti.

SGK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE ATANAN TRABZON...

SGK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE ATANAN TRABZON SGK İL MÜDÜRÜ ERDEM AKBAY, (ORTADA BIYIKLI) TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA VEDA ZİYARETİNDE BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İklim politikalarında sağlık odağı: COP31'de Antalya inisiyatifi öne çıktı
images

Denizli'de nabız oksimetreyle yenidoğanlarda kritik kalp taraması başladı
images

Başkan Ünlü 10 kasımda Atatürk'ü anarak cumhuriyete sahip çıkma çağrısı yaptı
images

Kayseri Devlet Hastanesi'nde gönüllü organ bağışına yönelik kapsamlı bilgilendir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin meclisi yağış hasarına karşı kurumlar arası çözüm vurgusu yaptı

İklim politikalarında sağlık odağı: COP31'de Antalya inisiyatifi öne çıktı

Palamut bolluğu Bolu tezgâhlarını canlandırdı

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişleri üzerinde uzlaşıldı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor