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Ordu'da karla mücadele yoğunlaştı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji tahminlerini izleyerek Kabadüz ve yüksek rakımlı ilçelerde araç, ekipman ve personelle karla mücadele yürütüyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Ordu'da karla mücadele yoğunlaştı

Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sahada sürdürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı. Meteoroloji tahminlerini takip ederek kış şartlarına karşı önceden hazırlık yapan ekipler, yoğun yağış görülen bölgelerde çalışmaları yoğunlaştırdı.

hazırlık ve ekip yapısı:

Büyükşehir Belediyesi, araç, ekipman ve personel hazırlıklarını tamamlayarak sahaya çıktı. Çalışmalar kapsamında özellikle Kabadüz başta olmak üzere yüksek rakımlı ilçelerde ekiplerin görev aldığı bildirildi; ekipler kış mevsimi boyunca olası olumsuzluklara karşı hazır bulunacak.

ulaşımın korunması için yapılan çalışmalar:

Ekiplerin önceliği, yolların ulaşıma açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması olarak açıklandı. Belediye ekipleri Meteoroloji tahminlerini izlemeye devam ederek, ihtiyaç duyulan noktalarda karla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAFTA SONU ÖZELLİKLE YÜKSEK RAKIMLI İLÇELERDE ETKİLİ OLAN KAR...

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAFTA SONU ÖZELLİKLE YÜKSEK RAKIMLI İLÇELERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMAMASI İÇİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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