Tuva mezrasında 2,5 kilometrelik yol modernize edildi

çalışma tamamlandı:

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyünün Tuva mezrasında yürütülen yol yapım çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında mevcut bozuk patika yol, altyapı düzenlemeleri ve kanal sistemleriyle güçlendirilerek modern bir ulaşım hattına dönüştürüldü.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan çalışmayla mezranın 2,5 kilometre uzunluğundaki dar ve bozuk yolu, altyapı yenileme, yol genişletme ve kanalizasyon işlemleri dahil olmak üzere kapsamlı şekilde rehabilite edildi. Ekipler yol seviyesini yükseltme, kenar düzenlemeleri ve drenaj kanallarının inşası gibi uygulamalarla ulaşımın sürekli ve güvenli olmasını hedefledi.

muhtarın değerlendirmesi:

Bağlar (Nehri) Köyü Muhtarı Azad Çiftçi yaptığı açıklamada, Tuva mezrasındaki ulaşım sorunlarının giderildiğini belirtti. Çiftçi, öğrenci servisleri ile vatandaşların yolu daha rahat ve güvenli kullanabilmesi için bu projenin önemine vurgu yaptı ve çalışmalara destek veren Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan ile İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür ettiğini ifade etti.

Yetkililer, köylerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerin süreceğini, benzer altyapı yatırımlarının diğer mezra ve köylerde de değerlendirileceğini bildirdi.

HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNE BAĞLI BAĞLAR KÖYÜNÜN MEZRASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL YAPIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.