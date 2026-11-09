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Kırsalda erişim kolaylaştı: mobil sosyal hizmet aracı Aydıntepe ve Demirözü’de

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün mobil aracı, Aydıntepe ve Demirözü'ye bağlı Beşpınar ile Yazıbaşı köylerinde vatandaşları bilgilendirip yönlendirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kırsalda erişim kolaylaştı: mobil sosyal hizmet aracı Aydıntepe ve Demirözü’de

Mobil sosyal hizmet aracı köylerde vatandaşlarla buluştu

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün mobil sosyal hizmet aracı, Aydıntepe ilçesinin ardından Demirözü'ye bağlı Beşpınar ve Yazıbaşı köylerinde hizmet verdi. Gün boyu süren çalışmalarla köy sakinleriyle doğrudan iletişim kuruldu.

Birebir görüşmeler ve bilgilendirme:

Mobil araçta görevli personel, vatandaşlara sosyal hizmet modelleri, başvuru süreçleri ve sunulan destekler hakkında detaylı bilgiler sundu. Yapılan görüşmelerde vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları dinlendi; gerekli durumlarda ilgili hizmetlere yönlendirme yapıldı.

Kırsalda erişim ve yönlendirme:

Bu uygulama sayesinde, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların sosyal hizmetlerle ilgili bilgiye yaşadıkları yerde ulaşması sağlanıyor. Mobil araç, bilgilendirme ve yönlendirme işleviyle yerinde hizmet sunulmasına olanak tanıyor ve vatandaşların başvuru süreçlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Hizmetin amacı, ulaşılabilirliği artırmak ve kırsal alandaki ihtiyaçların yerinde tespit edilerek doğru birimlere aktarılmasını sağlamaktır.

MOBİL SOSYAL HİZMET ARACI AYDINTEPE VE DEMİRÖZÜ&#039;NDE HİZMET VERDİ

MOBİL SOSYAL HİZMET ARACI AYDINTEPE VE DEMİRÖZÜ'NDE HİZMET VERDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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