1,5 milyonluk sağlık ordusuyla erişimi güçlendirme vurgusu

memişoğlu'nun paneldeki ana mesajı:

Antalya'da COP31 çerçevesinde düzenlenen panelde konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerine erişimde sağladığı ilerlemeyi ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı alınan önlemleri anlattı. Panel, İzlanda Eski Başbakanı ve DSÖ Pan-Avrupa İklim ve Sağlık Komisyonu Başkanı Katrn Jakobsdttir moderatörlüğünde Perge salonunda gerçekleştirildi.

sağlık hizmetine erişim ve altyapı yatırımları:

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen sağlıklı dönüşüm programıyla milletin sağlık hizmetine erişiminin genişletildiğini belirtti. Aile hekimliği uygulamasının 81 ile yaygınlaştırıldığını ve şehir hastanelerinde ileri tanı ile tedavi imkanlarının bir araya getirildiğini vurguladı. Bakan, bugün bin 527 hastanemizle ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet verildiğini, kara, deniz ve hava ambulanslarıyla hizmet kapasitesinin güçlendiğini aktardı.

iklim değişikliğine karşı hazırlık ve eylem planı:

İklim kaynaklı sağlık risklerine ilişkin de bilgi veren Memişoğlu, bir sıcak hava dalgasının farklı grupları farklı şekilde etkilediğine dikkat çekti. Bu anlayışla hazırlanan Türkiye Aşırı Sıcaklar Sağlık Eylem Planı kapsamında meteoroloji, hava kalitesi ve sağlık verilerinin birlikte değerlendirildiğini, ilçe düzeyinde risk haritalarının geliştirildiğini kısaca anlattı. Amaç, sıcaklar bastırmadan önce yardım gerektirebilecek kişilerin belirlenmesi ve ekiplerin bu ihtiyaçlara göre planlanmasıdır.

Bakan ayrıca koruyan sağlık yaklaşımının temelinde aile hekimliğinin yer aldığını ve son iki yılda kronik hastalık kontrolleri kapsamında vatandaşlara 44 milyon kez hizmet verildiğini söyledi.

yerli üretim ve sağlık teknolojileri:

Pandemi sürecinde ülke içindeki iş birliğiyle geliştirilen yerli yoğun bakım solunum cihazlarının önemine işaret eden Memişoğlu, bu cihazların bugün 45 ülkeye ihraç edildiğini kaydetti. Ayrıca yerli mobil dijital röntgen ve akciğer kalp makinelerinden bahsederek, bilimsel çalışmanın hasta tedavisine ulaşmasına vurgu yaptı.

Sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik Sağlıklı Hayat Merkezlerinin diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve çocuk gelişimcilerle 17 farklı alanda hizmet verdiğini belirtti; kanser taramaları, sigara bırakma desteği ve sağlıklı beslenme danışmanlığını bu kapsamda örnekledi.

uluslararası dayanışma çağrısı:

Memişoğlu, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu vurgulayarak sağlıkta adaletin kriz anlarında da hakları korumayı gerektirdiğini söyledi. Gazze örneğini vererek su, doğum güvenliği, ilaç ve tedaviye erişim konularında uluslararası sorumluluğa vurgu yaptı. Sağlık çalışanlarının korunmasının ve hastalara güvenle ulaşabilmesinin ortak görev olduğunu belirten Bakan, önerdikleri Antalya dayanıklı sağlık sistemleri girişimiyle ülkelerin sahada edindikleri deneyimleri paylaşmaya davet ettiklerini aktardı.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, ANTALYA'DA COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE KONUŞTU