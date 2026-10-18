Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Üç yıl sonra enkazdan çıkarılan 75 kişi Gazze'de toprağa verildi

Gazze'de Al-Daraj Mahallesi'nde üç yıldır enkaz altında kalan 75 Filistinlinin naaşı çıkarıldı ve Şeyh Rıdvan Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defnedildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Üç yıl sonra enkazdan çıkarılan 75 kişi Gazze'de toprağa verildi

Gazze'de 75 kişinin naaşı üç yıl sonra toprağa verildi:

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda yıkılan binaların enkazı altında kalan ve üç yıldır ulaşılamayan 75 Filistinlinin naaşı, haftalar süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarıldı ve Gazze kentinde düzenlenen törenle defnedildi.

haftalar süren arama çalışmaları:

Arama çalışmaları, Gazze şehrinin Al-Daraj Mahallesi'nde yoğunlaştı. Ekipler, uzun süre devam eden kazı ve tarama çalışmaları sonunda enkaz altındaki kişilere ulaştı. Naaşlar, ailelerinin talepleri doğrultusunda Filistin bayrağına sarılarak taşındı ve Şeyh Rıdvan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören sırasında dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Cenazelerin Hajjaj, Al-Jarjawi, Miqbel, Alwan, Al-Khudari ve Shibliq aileleri başta olmak üzere çeşitli ailelere mensup olduğu bildirildi. Aileler ve katılımcılar, uzun süredir süren belirsizlik ve kayıpların acısını dile getirdi.

kayıplara ilişkin belirsizlik sürüyor:

Hükümet ve insan hakları kuruluşlarının tahminlerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 8 bin Filistinliden haber alınamıyor; bu kişilerin bir bölümünün yıkılan yapıların enkazı altında olduğu değerlendiriliyor. Resmi rakamlara göre, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürülen saldırılarda 74 bin 475 sivil hayatını kaybederken, 175 bin 517 sivil yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları ve kayıp yakınlarının bekleyişi devam ediyor.

ÜÇ YILDIR ENKAZ ALTINDA KALAN 75 FİLİSTİNLİNİN NAAŞI, HAFTALAR SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN...

ÜÇ YILDIR ENKAZ ALTINDA KALAN 75 FİLİSTİNLİNİN NAAŞI, HAFTALAR SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ÇIKARILARAK GAZZE KENTİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gürsu'da toplu konutlarda ek ödeme tartışması büyüyor
images

Ameliyatın arka planında: anestezinin görünmez kahramanları
images

Söke'de çocuk akademisiyle ailelere kapsamlı gelişim eğitimi
images

Kadın üreticiler heykele taşındı: 'Meydan Kadınların' 21'inci dayanışma pazarı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gürsu'da toplu konutlarda ek ödeme tartışması büyüyor

Minikler sahada: hareket, oyun ve yeni hatıralar

Müftülerden yeni il müftüsüne ziyaret ve başarı dilekleri

Görevde duyarlılık: Bilecik emniyet müdürü polislerin çabasını takdir etti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti