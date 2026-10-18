Üç yıl sonra enkazdan çıkarılan 75 kişi Gazze'de toprağa verildi

Gazze'de 75 kişinin naaşı üç yıl sonra toprağa verildi:

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda yıkılan binaların enkazı altında kalan ve üç yıldır ulaşılamayan 75 Filistinlinin naaşı, haftalar süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarıldı ve Gazze kentinde düzenlenen törenle defnedildi.

haftalar süren arama çalışmaları:

Arama çalışmaları, Gazze şehrinin Al-Daraj Mahallesi'nde yoğunlaştı. Ekipler, uzun süre devam eden kazı ve tarama çalışmaları sonunda enkaz altındaki kişilere ulaştı. Naaşlar, ailelerinin talepleri doğrultusunda Filistin bayrağına sarılarak taşındı ve Şeyh Rıdvan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören sırasında dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Cenazelerin Hajjaj, Al-Jarjawi, Miqbel, Alwan, Al-Khudari ve Shibliq aileleri başta olmak üzere çeşitli ailelere mensup olduğu bildirildi. Aileler ve katılımcılar, uzun süredir süren belirsizlik ve kayıpların acısını dile getirdi.

kayıplara ilişkin belirsizlik sürüyor:

Hükümet ve insan hakları kuruluşlarının tahminlerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 8 bin Filistinliden haber alınamıyor; bu kişilerin bir bölümünün yıkılan yapıların enkazı altında olduğu değerlendiriliyor. Resmi rakamlara göre, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürülen saldırılarda 74 bin 475 sivil hayatını kaybederken, 175 bin 517 sivil yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları ve kayıp yakınlarının bekleyişi devam ediyor.

ÜÇ YILDIR ENKAZ ALTINDA KALAN 75 FİLİSTİNLİNİN NAAŞI, HAFTALAR SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ÇIKARILARAK GAZZE KENTİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ.