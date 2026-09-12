Gürsu'nun geleneksel spor zaferi İstanbul festivalinde parladı

Gürsu sporcuları Sultangazi'de dikkat çekti

Dünya Etnospor Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Sultangazi Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Sporlar Festivali İstanbul'da gerçekleşti. Etkinlikte 600 sporcu kıyasıya yarışırken, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık de sporcuları desteklemek için yerini aldı.

Festival programında mas güreşi, aşık oyunu, mangala, halat çekme, topaç, çember çevirme, çemberbaz, hacıyatmaz, labirent oyunu, oniki taş, çuval yarışı, kale oyunu, geleneksel oyun parkuru kocayak, dalya, vr ve beştaş gibi çok sayıda disiplin yer aldı. Ayrıca Gençler ve Büyükler Kadınlar-Erkekler Halat Çekme Başlangıç Turnuvası gerçekleştirildi.

halat çekmede gürsu'nun üstün performansı:

Festivalin öne çıkan sonuçlarından biri halat çekme branşında yaşandı. Gürsu 1956 Belediyespor takımı, ortaya koyduğu performansla turnuvanın şampiyonu oldu. Takımda yer alan Ozan Müslüm Anaç, Murat Efe Kadıköylü, Ertan Aka, Umutcan Adsız, Aykan Başbey, Kemal Arda Öztürk ve Halilhan İlhan başarıyla mücadele etti ve şampiyonluğu elde etti.

mas güreşte birden fazla dereceler:

Gürsu sporcuları mas güreşinde de önemli dereceler aldı. Kulüp, Türkiye genelinde dereceye girerek Türkiye 4.sü oldu. Bireysel sonuçlarda Burak Yalçın 65 KG'da beşinci, Erkan Ata 70 KG'da üçüncü, Serhat Abay 100 KG'da üçüncü oldu. Ayrıca Berktan Ahmet Kara ve Ozan Müslüm Anaç 100+ KG'da ikincilik ve birincilik derecelerini paylaştı.

Başarıları değerlendiren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz güreş branşında Türkiye’nin en iyi ilçelerinden biriyiz. Bu konuda hem ilçemizin yapısı hem de sporcularımızın kabiliyeti var. Dolayısıyla bugün bu gururu hep beraber paylaşıyoruz" dedi.

Sultangazi'de düzenlenen festivalin ardından madalyalar, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şener ve etkinliğin ev sahibi Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından sporculara takdim edildi.

DÜNYA ETNOSPOR BİRLİĞİ, TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU VE SULTANGAZİ BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE GELENEKSEL SPORLAR FESTİVALİ DÜZENLENDİ. İSTANBUL’DA DÜZENLENEN FESTİVALDE GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA IŞIK, SPORCULARI DESTEKLEMEK İÇİN YERİNİ ALDI.