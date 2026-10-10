Güvenlik adımı: Kilis'te rögar kapağına asfalt döküldü

kaza ve müdahale:

Kilis'te Ekrem Çetin Mahallesi Kanal Boyu Caddesi'nde meydana gelen kazada, 63 AEM 820 plakalı motosikletin sürücüsü A.S., rögar kapağına çarpması sonucu motosikletiyle yaklaşık 28 metre sürüklendi. Olay, bölgede belediyeye ait herhangi bir işaretlemenin bulunmadığı noktada gerçekleşti.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı A.S., yapılan müdahalenin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

altyapı çalışması ve son durum:

Kazanın ardından, motosikletin çarptığı rögar kapağının bulunduğu noktada belediye tarafından asfalt çalışması yapıldı.

KİLİS’TE KAZANIN ARDINDAN RÖGAR KAPAĞININ BULUNDUĞU NOKTAYA ASFALT DÖKÜLDÜ