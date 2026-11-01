Kozan'da kumla kapatılan yol kazaya yol açtı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Adana'nın Kozan ilçesi Andıl Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı çalışmasının ardından yol kumla kapatılmış, sonraki yağışlarla yolda çukurlar oluşmuştu. Saat 20.00 sıralarında bu çukurlara gelen araçlardan biri olan 01 AVB 546 plakalı motosikleti süren Yaşar A. ile 01 AIU 793 plakalı otomobili kullanan Mehmet A. çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıp yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücülerin tepkisi ve yapılan müdahale:

Bölgedeki sürücüler, yolun haftalardır bozuk olduğunu, çukurlar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü ve tamir masraflarından şikayetçi olduklarını belirtti. Sürücülerin çukurlardan kaçınmak için yaptığı manevralar ve zaman zaman karşı şeride geçmeleri trafikte ek tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Kazanın ardından olası yeni kazaları önlemek için bölgeye zabıta ekipleri intikal ederken, belediye iş makineleri yolda kumlama yaparak çukurları geçici olarak kapattı. Sürücüler kalıcı onarım talep ederken, yetkililerin kalıcı çözüm için adım atması beklendi.

Bozuk yol kazaya neden oldu, motosiklet sürücüsü yaralandı