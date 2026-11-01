Kayseri'de kavgada bıçaklanan genç ağır yaralandı; şüpheli yakalandı

Olayın ayrıntıları:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Argıncık Mahallesi'nde çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda Y.E. tarafından bıçaklanan Y.A. (18), sırtı ve karnından yara aldı.

Çevredekilerin ve yakınlarının müdahalesiyle bölgeden hastaneye götürülmek istenirken gelişmeler devam etti; polis olay yerine sevk edildi ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanma ve müdahale:

Yakınlarının aracıyla hastaneye götürülme girişiminde bulunan Y.A., Barbaros Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde durdurulan otomobilde polis ekipleri tarafından fark edildi. Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Y.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin yakalanması:

Polis ekipleri olayın ardından yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüpheli Y.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin olayın tüm yönlerini araştırmaya devam ettiği, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek adımların atılacağı öğrenildi.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLANAN 1 KİŞİ AĞIR YARALANIRKEN, ŞÜPHELİ OLAYDAN KISA BİR SÜRE SONRA YAKALANDI.