İhbar ve siber devriyeler sonucu Gömeç'te şehit askere ve bayrağa hakaret eden kişi tutuklandı

Olayın gelişimi:

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, sosyal medya platformlarında şehit askere ve Türk bayrağına yönelik hakaret ve saygısızlık içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Paylaşımların ihbar edilmesi ve ilde görevli siber devriyeler tarafından yürütülen ön çalışmaların ardından süreç hızlandı.

Soruşturma ve gözaltı:

Gelen ihbarlar doğrultusunda, mülki idare amirliği ile adli makamlar koordinasyonuyla soruşturma başlatıldı. Ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adli süreç ve karar:

Zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, delil durumu ve kamu düzeni gerekçesiyle şüpheliyi tutukladı ve cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer sürece dair ek bilgi paylaşımı yapılacağını bildirdi.

BALIKESİR’İN GÖMEÇ İLÇESİNDE SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN AZİZ ŞEHİT ASKERE VE TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPTIĞI TESPİT EDİLEN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.