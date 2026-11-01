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Alanya'da Okurcalar sahilinde sabah yangını barakayı kullanılamaz hale getirdi

Okurcalar Mahallesi'nde sabah 04.00'te çıkan yangında B.İ.'ye ait su sporları barakası kül oldu; barakadaki bir jet ski de hasar gördü.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 21:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da Okurcalar sahilinde sabah yangını barakayı kullanılamaz hale getirdi

Alanya sahilinde baraka kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde sabah saat 04.00'te sahilde bulunan bir su sporları işletmesine ait barakada yangın çıktı. İşletme sahibinin B.İ. olduğu belirtilen baraka, alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve hasar:

Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Barakanın içinde bulunan bir jet ski de yangında hasar gördü.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SAHİLDE BULUNAN SU SPORLARI İŞLETMESİNE AİT BARAKADA ÇIKAN YANGINDA...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SAHİLDE BULUNAN SU SPORLARI İŞLETMESİNE AİT BARAKADA ÇIKAN YANGINDA BARAKA KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, BİR JET SKİ DE HASAR GÖRDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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