Sarımsaklı sahilinde düzen ve hijyeni artırma çalışması

Sarımsaklı sahilinde uygulama detayları:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı bakım çalışmaları, Ahmet Akın’ın talimatıyla başlatıldı. Operasyon, İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içinde yer alan Sarımsaklı sahilinde gerçekleştirildi. Çalışmaların savunuculuğunu ve sahadaki koordinasyonu ise Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan üstlendi.

yapılan işler ve müdahaleler:

Ekipler öncelikle sahil boyunca bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve hijyen işlemlerini tamamladı. Kumsalın simgeleri arasında yer alan palmiyeler başta olmak üzere kumsaldaki ağaçlarda budama ve genel bakım yapıldı. Ayrıca Sarımsaklı Kumsalı üzerindeki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki parklarda kapsamlı temizlik gerçekleştirildi. Bu müdahaleler sahilin görsel düzenini ve kullanım konforunu artırmaya odaklandı.

hedefler ve sürdürülebilirlik:

Gerçekleştirilen çalışmaların amacı, Sarımsaklı sahilinin hem turizm sezonunda hem de sezon dışında daha temiz, bakımlı ve düzenli kalmasını sağlamaktır. Belediye ekiplerinin bu tür düzenli bakım faaliyetleri, çevre sağlığına verilen önemi ve sahilin uzun vadeli kullanım kalitesini koruma hedefini ortaya koyuyor. Yetkililer, benzer bakım ve hijyen uygulamalarının düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

AYVALIK’TA BÜYÜKŞEHİR’DEN SARIMSAKLI SAHİLİNDE TEMİZLİK VE BAKIM SEFERBERLİĞİ