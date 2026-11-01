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Play-off umutları sarsıldı: Sefer Yılmaz taraftarlardan özür diledi

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Bodrum FK, Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, alınan sonuç için taraftarlardan özür diledi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 21:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Play-off umutları sarsıldı: Sefer Yılmaz taraftarlardan özür diledi

maçın özeti:

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca iki ekip de dengeli bir oyun sergilerken, skoru belirleyecek kritik anlar özellikle ikinci yarıda yaşandı. Ev sahibi ekip, üç haftalık galibiyet serisini sürdürerek play-off hattına yaklaşmayı hedefliyordu ancak istenen sonuç gelmedi.

maçın kırılma anları:

Ümraniyespor hem hücumda hem savunmada iyi organize oldu ve maç boyunca disiplinli bir oyun ortaya koydu. Bodrum FK, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle oyuna daha fazla ortak oldu ve bazı önemli fırsatlar yakaladı; buna rağmen galibiyet golü bulunamadı. Karşılaşmanın neticesi, ev sahibi taraftarlar üzerinde hayal kırıklığı yarattı.

teknik sorumlunun değerlendirmesi:

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında alınan sonuçtan dolayı üzüntüsünü ifade etti. Yılmaz, rakibin iyi bir performans sergilediğini vurgulayarak "Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz" dedi. Ayrıca takımın üç haftalık galibiyet serisini sürdürme hedefinin olduğunu, bunu başaramadıkları için sorumluluk hissettiklerini söyledi.

Yılmaz, ikinci yarıda yapılan hamlelerin oyuna olumlu etki yaptığını ancak gol eksikliğinin skoru değiştirdiğini belirtti. Teknik sorumlu, önlerindeki maça odaklanacaklarını ve "Önümüzdeki hafta deplasmanda kazanarak yeniden play-off yarışında iddialı konuma gelmek istiyoruz" sözleriyle takımın motivasyonunu koruduklarını aktardı.

Sonuç olarak Bodrum FK, 1-1'lik beraberlikle puan kaybı yaşarken, teknik ekip ve oyuncular önümüzdeki haftaya yönelik planlarını gözden geçirecek. Takımın savunma ve hücum organizasyonunda yapılan düzenlemelerin etkinliği, ilerleyen maçlarda belirleyici olacak.

SEFER YILMAZ: TARAFTARLARIMIZI ÜZDÜĞÜMÜZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

SEFER YILMAZ: TARAFTARLARIMIZI ÜZDÜĞÜMÜZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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