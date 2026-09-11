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Güvenlik ekiplerinin iletişim ve müdahale yetkinlikleri güçlendirildi: Eskişehir'de gelişim eğitimi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, tesislerdeki güvenlik personeline müdahale ve iletişim eğitimi verildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Güvenlik ekiplerinin iletişim ve müdahale yetkinlikleri güçlendirildi: Eskişehir'de gelişim eğitimi

Eğitim programı ve iş birliği:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimlerinde görev yapan güvenlik personeline yönelik Koruma ve Güvenlik Görevlisi Gelişim Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi ve yurtlarda, gençlik merkezlerinde, spor tesislerinde ve diğer birimlerde görev yapan personele yönelik olarak planlandı.

Hedefler ve eğitim kapsamı:

Eğitim kapsamında; meydana gelen olaylarda genel kolluk kuvvetleriyle sağlıklı iletişim kurulması, olaylara etkin ve zamanında müdahale edilmesi ve güvenlik personelinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı. Katılımcıların görev yaptıkları birimlerde güvenlik anlayışını güçlendirmeye yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Sonuç ve teşekkür:

Çalışmanın, birimlerde güvenli ve huzurlu hizmet ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. İl müdürlüğü, görev alanında güvenliği sağlayan tüm güvenlik görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN GÜVENLİK PERSONELİNE YÖNELİK...

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN GÜVENLİK PERSONELİNE YÖNELİK 'KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GELİŞİM EĞİTİMİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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